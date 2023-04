[FOTO] Građani educirani kako vlastite domove učiniti otpornijima na klimatsku krizu

Pučko otvoreno učilište Križevci ove je godine sudjelovalo u nacionalnoj obrazovnoj kampanji „17. Tjedan cjeloživotnog učenja“, koja se održava s ciljem promocije učenja i obrazovanja u svim životnim dobima. U sklopu Tjedna, obrazovne ustanove diljem Hrvatske otvaraju svoja vrata i nude mogućnosti besplatnog sudjelovanja na edukativnim događanjima.

Tako je POU Križevci ovogodišnji Tjedan cjeloživotnog učenja obilježilo radionicom pod nazivom „Pripremimo kuću za klimatsku krizu“ pod vodstvom Veljka Armana Linte, magistra inženjera arhitekture. Svima okupljenima dobrodošlicu su zaželjele ravnateljica Željka Šunjić i stručna suradnica Ana-Maria Rešetar, a zajedno s predavačem i uvele u temu radionice.

– Radionicu smo započeli interaktivnim predavanjem o klimatskoj krizi i njenom utjecaju na svakodnevni život, a zatim smo na konkretnim primjerima stambenih jedinica, grupnim radom razradili ideje kako kuće pripremiti za klimatsku krizu, uz stručnu pomoć našeg voditelja, opisali su iskustva polaznici.

– Naučili smo više o sakupljanju i upotrebi kišnice, iskorištavanju otpadnih voda, solarnim i fotonaponskim sustavima, najboljim vrstama izolacije i stolarije te uspješno primijenili naučeno na konkretnim primjerima. Također, naučili smo što možemo učiniti samostalno, a za što nam je potrebna pomoć i dozvola stručnjaka.

Voditelj radionice Veljko Armano Linta, mag. ing. arh., ovlašteni je arhitekt i od 2013. g. direktor Studija Armano Linta za arhitekturu i dizajn s međunarodnim iskustvom. Certificirani je Gaia Education trener za četiri dimenzije održivosti te se od 2017. g. bavi participativnim obrazovanjem za održivost. Bio je voditelj i ključni stručnjak za izradu scenarija poučavanja međupredmetne teme Održivi razvoj u sklopu CARNET-ova projekta E-škole. Predaje, piše i vodi radionice/tečajeve o održivosti, obrazovanju, timskom radu i regenerativnoj arhitekturi, među ostalim u suradnji s Udruženjem hrvatskih arhitekata, Hrvatskom komorom arhitekata, Arhitektonskim fakultetom u Zagrebu, Hrvatskom gospodarskom komorom, Ministarstvom kulture, Gaia Education, United World Colleges, We Learn We Grow, programom Erasmus+, Zakladom Slagalica i mnogim drugim organizacijama civilnog društva i odgojno-obrazovnim ustanovama. Supokretač je tima Satelit edukacije za održivost i regenerativnost. Uz to je i prevoditelj za engleski jezik.