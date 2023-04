U Maloj Subotici održan je 17. Cro Cup na kojem je nastupilo 487 natjecatelja iz 55 klubova i 4 države. Članovi karate kluba KTC Križevci donijeli su doma tri medalje u četiri kategorije. Iva Katalenac zlatno odličje u kategoriji juniorki do 66 kg Filip Komarica srebrno odličje u kategoriji kadeta do 52 kg i Larisa Lugomer brončano odličje u kategoriji juniorki do 59 kg. Trener: Mario Ban.