Najava radio emisije: Ne dirajte mi krugove, br. 1416

Dr. sc. Neven Bilić (desno) uz moderatora dr. sc. Petra Pavlovića, na Future Hubu Križevci predaje o postanku i razvoju svemira 5. travnja 2022. (foto Silvia Novosel)

U Temi Krugova slušamo posljednji, četvrti nastavak predavanja dr. sc. Nevena Bilića održanog u Križevcima 5. travnja 2022. godine u okviru ciklusa popularno-znanstvenih predavanja u projektu Future Hub križevci pod naslovom Od velikog praska do ubrzanog širenja. Slušamo diskusiju nakon predavanja.



Novi naslovi u gradskoj knjižnici su: na dječjem odjelu Kako je teško biti kralj: Prema knjizi kralj Matko Prvi Janusza Korczaka i Iwone Chmielewske, na odjelu knjiga za mlade Zrcalo noći Orjana N. Karlssona, na odjelu beletristike Zovem se Lucy Barton Elizabeth Strout, a na stručno-znanstvenom odjelu U potrazi za srećom: Zašto se osjećamo tako loše kad nam je tako dobro? Andersa Hansena. Najavljujemo i programe koji se odvijaju u Gradskoj knjižnici do sljedećega utorka.



Na današnji datum rođeni su Lucrezia Borgia, Ivana Brlić-Mažuranić, Danica Širola, Drago Gervais i Sven Lasta, postavljen je kamen temeljac crkve svetih Petra i Pavla u Rimu, u Americi je počeo rat za nezavisnost, potres je pogodio San Francisco, osnovana je Europska zajednica za ugljen i čelik… Umrli su Srećko Albini, Albert Einstein, Justus von Liebig, Albert Haler, John Ambrose Fleming, Thor Heyerdahl i Ivica Vidović.



U Vijestima Krugova saznajemo o mumiji vjeverice staroj trideset tisuća godina, o Impulse festivalu u Rijeci, o Zagrebu kao filmskoj destinaciji, o Edukativnoj muzejskoj akciji u Zadru…



U Svemirskom kutku govorimo o godišnjicama nekih događaja na području astronomije i astronautike, kao i o aktualnim događajima s tih područja, te informiramo o položajima i gibanjima vidljivih objekata na našem nebu ovih dana. Posebno ističemo vijesti o poboljšanoj prvoj fotografiji crne rupe, o misiji JUICE, o odgodi lansiranja Starshipa, o odvijanju festivala 10 dana astronomije u Daruvaru te najavljujemo otvorenje križevačke zvjezdarnice.



Neki su glazbeni prilozi vezani uz teme, novosti, događaje i obljetnice koje spominjemo u emisiji, pa tako slušamo glazbu Valtera Dešpalja, Jeana-Féryja Rebela, Franza von Suppèa, Ottorina Respighija, Albe Vidakovića, Erica Claptona, te grupa Scorpions, ZZ Top i Berlin.



Emisija Ne dirajte mi krugove broj 1416 na programu je Prigorskoga radija (96,6 MHz) u utorak, 18. travnja od 18 sati do 19 sati i 30 minuta, a snimka će uskoro biti dostupna na web stranicama Future Huba Križevci. Moguće su neke manje izmjene u sadržaju emisije, koje se mogu dogoditi nakon objave ove najave. Ugodno vam slušanje putem etera i preko računalne mreže!