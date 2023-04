Virovcima naslov prvaka u križevačkom „grotlu“

NBA ozračje s purgerskim štihom u subotu navečer u križevačkom sportskom domu. Košarkaška „groznica“ tresla je Križevce proteklih dana, a kuliminirala je utakmicom za naslov prvaka „sjevernjaka“ između domaćeg Radnika i virovskog Podravca. Radniku je trebala pobjeda od 13 koševa razlike jer su u Virju izgubili 104:91. Kako je krenulo, zamalo se i dogodilo, ali je ponovno presudilo iskustvo igrača Podravca u takvim „biti, ne biti“ utakmicama“, napose Stefana Zadravca i Šestaka, ali i trenersko umijeće starog lisca Mirka Hrženjaka.

Radnik-Podravac 84:82 (30:16, 23:28, 15:20, 16:18)

Za domaćine je utakmica započela fenomenalno, a otvorio ju je Svoboda tricom. Pridružio mu se i Katanović, a odlično je u tim trenucima igrao i Žulj. Radnikovci su već u prvoj četvrtini nadoknadili zaostatak, ulovili su goste na „prepad“ i djelovali su, doista izvanredno u svim elementima igre pod obručima. Nastavili su tako i u drugoj dionici, vodili čak 21 koš razlike, ali su se onda Virovci potpuno probudili i malo-pomalo preuzimali utakmicu pod svoju kontrolu. Stefan Zadravec je pogađao i razigravao, a potpuno su nadskakali domaćine, napose u napadačkom skoku, što je, naposljetku, odlučilo ishod utakmice.

Radnik je u završnu četvrtinu donio 4 koša prednosti, Virovci su izjednačili na 75:75 i poveli, no njihovo je vodstvo kratko trajalo. Kos je pogodio tricu i zatim zabio koš pod prekršajem i realizirao slobodno bacanje za 81:77, a 40 sekundi do kraja domaćin je vodio 84:77. No, naravno, pobjedu od 13 razlike moglo se ostvariti u tom kratkom razdoblju jedino brzim tricama, a to im nije uspjelo. Nepotrebno je, pak, po završetku utakmice bilo verbalnih okršaja i „laganijeg“ naguravanja u čemu je najnervozniji bio Kos. Sve ostalo je bilo na visokoj razini, od zanimljive, neizvjesne i uzbudljive utakmice, navijača i cjelokupnog sportskog dekora pred 700 gledatelja. Čestitke Podravcu na naslovu prvaka, a Radniku na odigranoj sezoni prve momčadi. Križevački poklonici košarke moći će i dalje uživati u utakmicama Jedinstvene kadetske lige i darovitoj postavi koju predvode Borna Katanović i Juraj Brkić.

RADNIK: M. Matoić, Brkić 4, Kos 14, Šašek 2, Biondić 9, Katanović 14, Svoboda 32, Kulko, Prstec, Žulj 9, Martyniuk, Supančić. Trener: Tomislav Matoić. PODRAVAC: Molnar 10, S. Zadravec 20, J. Zadravec 8, Šušanj, Benotić , Šestak 20, Vedriš 12, Laić, Stajku 6, Šamarija 6, Hrženjak, Šoš. Trener: Mirko Hrženjak.