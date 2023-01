Nove knjige stigle u knjižnicu

Pisma mladom piscu: NEŠTO PRAKTIČNIH I FILOZOFSKIH SAVJETA /Colum McCann; preveo s engleskog Tomislav Kuzmanović. – Zagreb: Fraktura, 2022.

Nagrađivani autor bestselera Colum McCann u nadahnjujućoj knjizi Pisma mladom piscu uhvatio se procesa pisanja i svih izazova i borbi s kojima se pisac može susresti dok gleda u bezdan praznog papira. Iako će sam McCann napisati da nas zapravo nitko ne može naučiti pisati, ovom knjigom ipak će nas i utješiti i savjetovati koristeći svoje spisateljsko iskustvo kao i ono profesora kreativnog pisanja. Pisma mladom piscu nisu udžbenik, već prijateljska ruka koja će reći da se ne bojiš bjeline stranice, da ponekad usporiš i živiš, da tvoji likovi trebaju biti toliko uvjerljivi da ti moraju slomiti srce, da ti pisanje, ako to zaista želiš, mora biti od životne važnosti, i da je neuspjeh dobar, samo moraš opet pokušati. Naravno, i da je bitno čitati Jamesa Joycea. Pisma mladom piscu bit će dobar suputnik u procesu stvaranja na kojeg je moguće osloniti se, ali i idealan sugovornik svakom tko je ikada odlučio nešto staviti na papir. Slušat će vas, ali i postaviti ono pravo pitanje ili biti potpora kad se pojavi sumnja. Jer, na kraju, svi koji vjeruju u književnost, poput McCanna, znaju: Književnost može biti oslonac ili uporište protiv očaja. Je li to dovoljno? Naravno da nije, ali to je sve što imamo.



PJEVAM A PLANINA PLEŠE / Irene Sola; s katalonskoga preveo Nikola Vuletić. – Zagreb: Vuković & Runjić, 2022.

Roman Pjevam a planina pleše španjolske prozaistice i pjesnikinje Irene Solá dobitnik je nagrada Anagrama, Núvol i Cálamo, kao i Europske nagrade za književnost 2020. Započinje pogibijom seljaka u udaru munje i niže priče o stanovnicima gorskog predjela između pirenejskih sela Camprodon i Prats de Molló u kojima se preklapaju stvarnost i fikcija. Priče su to o mitskim bićima poput vodenih vila, o ratu, o ljudskom preživljavanju, divljim životinjama i fanatizmu, o ljepoti i dobroti. Premošćuju razdoblje od Španjolskog građanskog rata do danas i polifonom strukturom, poetskim jezikom i bogatstvom katalonskog folklora uvjerljivo evociraju osobitu vrstu vremena: duboko vrijeme prastarih legendi i uspomena, kružno vrijeme opstanka i neprestane obnove.

NEBO IZNAD KAPELŠČAKA / Hrvoje Kovačević; ilustrirao Dario Kukić. – 1. izd. – Zagreb: Alfa, 2022.

Novi detektivski roman za mlade Hrvoja Kovačevića unosi izvanzemaljske elemente za stvaranje napetosti. Naime, iznad Stubičkih toplica iznenadno se pojavljuje misteriozna svjetlost na nebu, baš u vrijeme proslave Karlovog rođendana, na koji od dvadesettroje pozvane djece, dolazi samo njih troje. Roman osim napetosti, donosi i lijepu priču o prijateljstvu i spoznavanju pravih vrijednosti.



SNJEGOLOMAC / [Jacques] Lob, [Jean Marc] Rochette, [Benjamin] Legrand; [s engleskoga prevela Petra Matić]. – Zagreb: V.B.Z., 2022.

Snjegolomac je jedan od najvažnijih serijala znanstvenofantastičnih stripova u povijesti, nastao po originalnoj ideji Jacquesa Loba o svijetu nakon atmosferske apokalipse. Preživjeli sretnici – ili možda nesretnici – život provode u vlaku koji bez voznoga reda i odredišta juri kroz snježna prostranstva, a svako kočenje njegove putnike može odvesti u smrt. Naravno, čak ni nestanak svijeta kakav danas poznajemo nije utjecao na ljudske osobine pa tako i u ovome vlaku postoje prednji, zlatni vagoni za elitu, i stražnji, napučeni „repašima“ koji povremenim pobunama nastoje bar donekle popraviti svoju nezavidnu situaciju. A kada se perpetuum mobile poremeti i vlak počne usporavati, nameće se tek jedno jedino pitanje: gdje je nestala savjest?

Prema serijalu koji i godinama nakon nastanka nije izgubio na relevantnosti, korejski režiser Bong Joon Ho snimio je 2013. film, a od 2020. emitira se i istoimena serija. Fascinantni svijet stripa Jacquesa Loba, Marca Rochettea i Benjamina Legranda kritika je ukratko opisala ovako: Pozor, novi čitatelju: putovanje je dugo, ali se isplati!