Križevački knjižničari preporučili zanimljivo štivo

ISLAM I LJUDSKA PRAVA / Ajla Čustović. – Zagreb: Naklada Ljevak, 2022.

Autorica je u knjizi Islam i ljudska prava pokazala mnogostrukost islamske misli, koju se ni o kojoj temi, pa tako ni o osjetljivoj temi ljudskih prava, ne može shvatiti pojednostavljeno, u crno-bijelom kontrastu. Ona otvara uvid u postojanje žustre polemike unutar samoga islama, osvjetljuje neke razlike u tumačenjima islamskih svetih tekstova, te islamsku misao o temi ljudskih prava čitatelju – možda po prvi put na hrvatskom jeziku – predstavlja s naglaskom na njezino bogatstvo i unutarnje napetosti, a ne na kontroverznosti. Postoje, dakako, i kontroverzna shvaćanja koja autorica ne izbjegava, nego adresira i objašnjava. Ova knjiga nije pisana sa stajališta kritičnosti prema islamu, ali ni sa stajališta plitke apologetike. Ovo je ozbiljna studija u kojoj su osjetljiva pitanja obrađena na osjetljiv način.



MADAME CURIE I SNAGA JEDNOG SNA / Susanna Leonard; preveo s njemačkoga Mario Režić. – Zagreb: Znanje, 2022.

Još kao dijete Marie je maštala o tome da će jednoga dana pobjeći iz Poljske, koja je u ono vrijeme bila pod ruskom okupacijom. Dvadeset godina kasnije njezin se san ostvario. Ostavivši teško djetinjstvo iza sebe, sjela je u vlak za Pariz i upisala studij na Sorboni, slavnom pariškom sveučilištu. Njezine muke time nisu završile, jer za žene tada nije bilo mjesta u svijetu znanosti. No unatoč svim poteškoćama, Marie zna što želi. Posvetit će se istraživanju i živjeti novi život. Tada upoznaje šarmantnog fizičara Pierrea Curieja, svoju veliku ljubav i srodnu dušu. I uz njegovu pomoć i podršku postiže neslućene uspjehe. No cijena za to je visoka, a Marie ni ne sluti kakve joj tragične udarce život sprema.

Nevjerojatno inspirativan roman o istraživačici, buntovnici, revolucionarki – jedinstvenoj ženi koja je promijenila svijet! Moćna i potresna priča o ženi koja je pomicala granice.



PLANET ZEMLJA: VELIKA INTERAKTIVNA KNJIGA / Anne Sophie Baumann, tekst prevela Tanja Damjanović. – Zagreb: Lusio, 2019.

Stvori planinski lanac, vidi vulkansku erupciju ili zavrti kotačić i pokreni lopatice vjetroagregata! Mnoštvo pokretnih dijelova zajedno s detaljnim ilustracijama i pomno istraženim informacijama daju ti zanimljiv i sveobuhvatan pogled na planet koji nazivamo domom.



PRIČA BEZ KRAJA / Michael Ende; preveo s njemačkoga Zlatko Crnković. – Zagreb: Znanje, 2022.

Bastian Balthasar Bux, bježeći pred dječacima koji su ga zlostavljali, otkriva u jednom antikvarijatu čudesnu knjigu: Priču bez kraja. Sakrije se na školskom tavanu pa čitajući knjigu uranja u zemlju Fantaziju i nevjerojatne pustolovine kroz koje prolazi dječak Atrej ne bi li spasio zemlju i Dječju Caricu. Jer, Fantaziji prijeti tajanstveno i opasno Ništavilo. No spasiti je može samo ljudsko dijete koje će doći iz stvarnog svijeta. Hoće li to biti Bastian, povučen, uplašen, samozatajan i nadasve maštovit dječak? Ovo klasično djelo njemačke fantastike svjetski je bestseler – preveden na više od 40 jezika i prodan u više od 9 milijuna primjeraka!