Gregov dnevnik i druge nove knjige

PUTOVANJE NAŠIH GENA: PRIČA O NAMA I NAŠIM PRECIMA / Johannes Krause i Thomas Trappe; [prevela s njemačkog Branka Grubić]. – Zagreb: Mozaik knjiga, 2022.

Johannes Krause voditelj je Instituta za evolucijsku antropologiju Max Planck te vrstan znanstvenik u području arheogenetike – discipline koja kombinira znanja arheologije s tehnologijom sekvenciranja DNK i koja je znanstvenicima omogućila novu rekonstrukciju ljudske povijesti. U suradnji s novinarom Thomasom Trappeom, Krause u ovom intrigantnom djelu iznova ispisuje jedno fascinantno poglavlje ljudske povijesti – naseljavanje Europe – te nas vodi na putovanje od neandertalaca i denisovaca pa sve do danas. Krause i Trappe pred nas rasprostiru platno prapovijesnih kultura i drevnih Europljana, podrobnije nas upoznaju s njima te pomno iscrtavaju migracijske putanje toga doba.

Migracije i genetske razmjene oduvijek su bili dio ljudskih života; ono što mi jesmo pitanje je kulture, a ne biološkog nasljeđa. Iscrtavajući konture prapovijesti, ova pronicljiva knjiga navodi nas da sagledamo sami sebe, našu prošlost i našu sadašnjost te suvremeno društvo u konstantnom pokretu na sasvim drugačiji način te u kontekstu toga iznova pokušamo sagledati pojmove poput nacije, migracija i pripadnosti.



PČELINJA OBITELJ / Anja Mugerli; sa slovenskoga prevela Anita Peti Stantić. – Zagreb: Naklada Ljevak, 2022.

Sedam kratkih priča Anje Mugerli okupljenih u zbirku Pčelinja obitelj, za koju je autorica dobila Europsku nagradu za književnost 2021., uvezuju stari običaji karakteristični za slovensku kulturu, smješteni u neuobičajene kontekste i u suvremenost u kojoj dobivaju novi lik i oslikavaju prostor i vrijeme na drugačiji način.

Autorica nas svojom jezičnom virtuoznošću odvodi u svijet koji ne poznajemo premda živimo u njemu. U središtu zanimanja su obitelji, bilo one neostvarene (Ljubiteljica jabuka), bilo povezane pa onda razdvojene zbog životnih okolnosti (Crveni pijetao), bilo one koje bi u drugim životnim okolnostima mogle postati stvarnima (Pčelinja obitelj)… „Čarolije, mitska bića od krivopete do kurenta, stari običaji od pčelarstva do šumarstva, stari obredi od svadbenih do pogrebnih pričama pružaju samo vanjski okvir, ali autorica još jednom dubinski istražuje međuljudske odnose, a njezini se likovi suočavaju sa željama, strahovima i demonima. Granica između stvarnog i fiktivnog često je zamagljena, a u tom čarobnom spoju imaginarnog i opipljivog rađaju se osjetljivi uvidi u čovjekovu autentičnu prirodu.



PRIČA O ŽIVOTU JEDNE NOGOMETNE LOPTE / napisao Vedran Medenjak; ilustrirala Sara Dumančić. – Starigrad: Obrt za poduku i izdavaštvo Medo, 2022.

Slikovnicu za djecu predškolske dobi napisao je Vedran Medenjak, nogometni trener s višegodišnjim iskustvom u radu s djecom i mladima. Na djeci pristupačan način prikazuje važnost igre i kretanja tijekom njihova odrastanja. Igra loptom zabavna je aktivnost u obitelji, a najbolja kada se okupi društvo u ulici.



GREGOV DNEVNIK: PREPUNA PELENA / Jeff Kinney; [preveo s engleskoga Ozren Doležal]. – Zagreb: Mozaik knjiga, 2022.

Gregov dnevnik: Prepuna Pelena 17. je nastavak među djecom iznimno popularne serije knjiga o urnebesnim dogodovštinama Grega Heffleyja. Kada odluči pratiti Punu Pelenu, bend svoga brata Rodricka, Greg nije ni svjestan toga u što se upustio. No uskoro će shvatiti da biti budan dugo u noć i razdvajati posvađane članove benda na koncertima koje im nisu platiti znači uistinu živjeti rock ‘n’ roll životom. Može li Greg pomoći članovima Püne Pelene da

postanu rock legendama kakvima se smatraju? Ili će mu od previše vremena provedenih s Rodrickovim biti samo prepuna pelena svega?