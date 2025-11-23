U POU Križevci krenuo program pomoćnik/pomoćnica u nastavi

Martin Topljak (FOTO: POU Križevci) 0

Pučko otvoreno učilište Križevci krenulo je s provođenjem obrazovnog programa pomoćnik/pomoćnica u nastavi. Program je upisalo 11 polaznica koje će u sklopu programa steći znanja i vještine potrebne za pružanje podrške učenicima s poteškoćama u razvoju.

Polaznice su na prvom satu uvodno pozdravili i informirali ravnateljica Željka Šunjić, prof., stručni suradnik Karlo Jurišić, mag. educ. hist., te profesorica Mihaela Brkić, mag. educ. rehab..

Tijekom 250 sati teorijske nastave i praktičnog rada, uz stručno vodstvo Mihaele Brkić, polaznice programa steći će znanja i vještine potrebne za pružanje podrške učenicima s poteškoćama u razvoju.

Vezano
Kultura

Noć kazališta održana u organizaciji POU Križevci

Vijesti

U tijeku upisi na likovni tečaj u POU Križevci

Kultura

Večeras Noć kazališta 2025. uz male lutkare

Vijesti

Na Nemčiću večeras crtić

Komentiraj

Tvoja e-mail adresa neće se nigdje vidjeti javno