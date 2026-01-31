Večeras koncert – Krunidbena misa Wolfganga Amadeusa Mozarta

U sklopu obilježavanja blagdana Sveta tri hijerarha, zaštitnika Križevačke eparhije, katedrala Presvete Trojice će pokloniti gradu svečani koncert na kojem će se izvesti Mozartova Krunidbena misa (K. 317) s početkom u 19:30 sati.

Nastupit će Ženski zbor ”Sklad” iz Bakra i Ženska vokalna skupina ”Zvir” iz Jelenja, sa solistima Marijanom Prohaska (sopran), Ivanicom Vunić (alt), Martinom Marićem (tenor) i Slavkom Sekulićem (bas). Dirigentica je maestra Nada Matošević-Orešković dok će za klavirom biti Davor Juretić.

