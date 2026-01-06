Radno vrijeme trgovina na Tri kralja

U Križevcima su danas, na blagdan Tri kralja, na snazi sljedeća radna vremena trgovačkih lanaca, centara i trgovina:
- EUROSPIN Križevci, Ulica kralja Tomislava 47A, ZATVORENO
- KONZUM, Ulica kralja Tomislava 56A, ZATVORENO
- KTC, Nikole Tesle 18, ZATVORENO
- LIDL, Ulica Nikole Tesle 2, ZATVORENO
- PEVEX, Ulica Drage Grdenića 7, ZATVORENO
- PLODINE, Ulica kralja Tomislava 51, ZATVORENO
- ROBIN 1, Ivana Lepušića 30, ZATVORENO
- ROBIN 2, Bjelovarska 28, ZATVORENO
- ROBIN 3, Pušća 27, ZATVORENO
- ROBIN 4, Marijana Detonija 2, ZATVORENO
- ROBIN 5, Bukovje Križevačko 29, ZATVORENO
- ROBIN 8, Brežanci 4A, Apatovec, ZATVORENO
- ROBIN 9, Sveta Helena 59, ZATVORENO
- ROBIN 10, Koruška 9, ZATVORENO
- ROBIN 11, Franje Račkog 33, ZATVORENO
- ROBIN 12, Donja Glogovnica 78, ZATVORENO
- ROBIN 14, Potočka ulica 72, ZATVORENO
- ROBIN 19, Brezov most 3, Kloštar Vojakovački, ZATVORENO
- ROBIN 20, Veliki Raven 53, Veliki Raven, ZATVORENO
- ROBIN 24, Majurec 70, ZATVORENO
- ROBIN 36, Matije Gupca 40, ZATVORENO
- ROBIN 53, Potočka ulica 72, ZATVORENO
- ROBIN 58, Ulica kralja Tomislava 69 (željeznički kolodvor), 00:00-24:00
- ROBIN 60, Ulica bana Josipa Jelačića 14, ZATVORENO
- ROBIN 98 (pekara), Marijana Detonija 2, ZATVORENO
- SPAR supermarket Križevci, Tadije Smičiklasa 5a, ZATVORENO
- STUDENAC T1552, Carevdar 82, ZATVORENO