[FOTO] U subotu održan P.O.I.N.T.-ov panel o ulozi inkubatora u poslovanju

U Hrvatskoj su se u posljednjih petnaestak godina uz podršku Europske unije otvorile brojne potporne ustanove kojima je cilj pomoći i poduprijeti poduzetnike u onim najtežim, početnim trenucima kad je sve najvažnije. Na koji način ta konkretna podrška izgleda, kakvu ulogu u tome ima lokalna vlast i što startupovi zapravo trebaju, govorili su gosti pop-up panela s temom “Uloga inkubatora u poslovanju”, održanog u subotu, 15. studenog u dvorani Križevačkog poduzetničkog centra, u Razvojnom centru i tehnološkom parku Križevci. Moderator panela bio je Ivan Ivanović.

U panelu su sudjelovali Vesna Vrhovec, voditeljica odjela za EU projekte i edukacije u inkubatoru kreativnih industrija ENTER u Koprivnici, Damjan Miklić, suosnivač i direktor robotičkog start-upa RoMb Technologies, također akademski istraživač u području robotike i Fulbrightov gostujući istraživač te Mario Rajn, zamjenik župana Koprivničko-križevačke županije i donedavni gradonačelnik Grada Križevaca, koji je 2020. izabran u upravni odbor, a 2024. za potpredsjednika Europskog udruženja energetskih gradova (Energy Cities).

Vrhovec je govorila o najtraženijim uslugama u koprivničkim inkubatorima, kakav je ENTER Koprivnica, te o mogućnostima koje inkubatori otvaraju, ali i izazovima s kojima se susreću. Istaknula je načine na koji inkubatori doprinose razvoju lokalne zajednica i gospodarstva, ali i koje sve vidove podrške startupovi traže, poput mentorske, financijske, tehničke i edukativne. Također je objasnila razliku između inkubatora, akceleratora i coworking prostora te kako inkubatori povezuju tvrtke s investitorima, partnerima i tržištem.

Miklić je iz vlastitog poduzetničkog iskustva, koje je krenuo stjecati nakon akademske karijere i doktorata iz tehničkih znanosti, govorio o oblicima podrške potpornih institucija, koje su prednosti dostupnosti inkubatora, networkinga i mentoriranja za poduzetnike te kako tražiti investitore. Publici je približio kako nove tehnologije i trendovi, poput primjene umjetne inteligencije, mogu omogućiti kompetitivnu prednost na tržištu. Također je komentirao o trenutnim politikama EU vezano za startupove, ekosustave oko njih i općenito o suvremenom pristupu poslovanju te gubi li Europa utrku s drugim geopolitičkim blokovima.

Rajn je pojasnio kakva je uloga lokalne vlasti u razvoju poslovnih ekosustava i potpornih institucija poput inkubatora te na koje sve načine jedinice lokalne i regionalne samouprave mogu poduprijeti poduzetništvo i inovacije. Također je istaknuo koliko su startupovi i mlade tvrtke važni za lokalni gospodarski razvoj i zadržavanje mladih talenata te kako mlade kroz prilagodbu obrazovnih programa pripremati tijekom srednjoškolskog obrazovanja, odnosno već osnovnoškolskog putem projekata kao što je ovaj.

Riječ je o trećem u nizu od pet pop-panela koje se održavaju u sklopu projekta “Future Crossroads: Youth Entrepreneurship Accelerator”, koji križevačka Udruga P.O.I.N.T. provodi pod pokroviteljstvom Veleposlanstva SAD-a u Hrvatskoj kroz njihov program Small Grants Funding. Projekt se sastoji od niza radionica, predavanja, prezentacija i panela na temu popularizacije i osvještavanja važnosti poduzetništva među mlađom populacijom, a započeo je u kolovozu prošle godine i traje do kraja 2025.