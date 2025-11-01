Obilježavanje blagdana Svih svetih i Dušnog dana

Povodom blagdana Svih svetih koji se obilježava danas te Dušnog dana u nedjelju, kada će brojni građani obići i posjetiti gradsko groblje i mjesna groblja, očekuju se gužve u prometu i na grobljima pa će, kao i svake godine, pojačano biti angažirani policijski službenici, kao i radnici Komunalnog poduzeća Križevci, koji su zaduženi za održavanje i uređenje groblja.

Povodom obilježavanja ovih blagdana, 31. listopada na koprivničkom Gradskom groblju „Pri Svetom Duhu“ svečano su položeni vijenci i zapaljene svijeće izaslanstava Područne jedinice Ministarstva hrvatskih branitelja i predstavnika županijskih udruga proizašlih iz Domovinskog rata, Grada Koprivnice, Ministarstva obrane i Ministarstva unutarnjih poslova te Policijske uprave koprivničko-križevačke, kojeg je predvodio načelnik Marijan Kirin.

U ime Koprivničko-križevačke županije vijenac su položili župan Tomislav Golubić, zamjenik župana Mario Rajn te potpredsjednica Županijske skupštine Ana-Marija Đurđ. Potom je, u kapelici Sveti duh na gradskom groblju u Koprivnici, služena sveta misa zadušnica. Svetu misu za poginule hrvatske branitelje i civile stradale u Domovinskom ratu služio je policijski kapelan, vlč. Ozren Bizek.

Također, timovi zajedničkih izaslanstava na grobnim mjestima poginulih i umrlih hrvatskih branitelja na cijelom području županije zapalili su svijeće u znak sjećanja. Ujedno podsjećamo na koristan online alat “Tražilica pokojnika” putem kojeg se, upisom imena i prezimena te perioda u kojem je osoba preminula, može pronaći točna lokacija grobnog mjesta na nekom od groblja koje održava Komunalno poduzeće Križevci.