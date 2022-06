Radionica stripa Ivana Ivanovića u sklopu 10. Dana otvorenih vrata Ateliera Koprivnica

Udruga Atelieri Koprivnica organizira 10. Dan otvorenih vrata koji će se održati u subotu 2.7. od 16 do 23 u Atelierima Koprivnica, jedinstvenom prostoru koji spaja upravljanje umjetničkim ateljeima i nezavisnim galerijskim prostorom – AK galerijom. U sklopu niza aktivnosti ovu subotu će radionicu stripa održati Ivan Ivanović, križevački artist i game designer s koprivničkom adresom. Radionica namijenjena višim razredima osnovne škole prima najviše 15 polaznika, održat će se od 17:00 do 18:30 sati, a prijave se primaju e-poštom.

Dio Dana otvorenih vrata tri su besplatne likovne radionice, otvoreni ateljei, izložbe članova udruge, samostalna izložba Vitra Drinkovića “Tranzicija”, slušaonica DJ-a Grob&Sky i prodajna izložba.

– Danom otvorenih vrata upoznajemo posjetitelje sa svim aspektima našeg djelovanja. Pridružite nam se u subotu od 16 do 23 sata i proslavite s nama 10. Dan otvorenih vrata Ateliera Koprivnica, istaknula je u pozivu predsjednica udruge Tanja Špoljar.

Udruga Atelieri Koprivnica osnovana je 2012. godine s ciljem promicanja i razvitka likovne, multimedijalne i izvedbene umjetnosti, a 2013. po prvi su puta održali Dan otvorenih vrata, središnje događanje udruge na kojem prezentiraju aktualnu produkciju svih članova. Članovi udruge su: Iva Bolfek, Izabela Čuni, Dražen Eisenbeisser, Antonio Grgić, Lada Gudić, Ivan Gundić, Zvonimir Haramija Hans, Ivan Ivanović, Bojan Koštić, Teodora Lukavski, Darko Markić, Željko Mucko, Tomislav Sertić, Tanja Špoljar, Gordana Špoljar Andrašić, Petra Travinić, Sunčanica Tuk, Vlatko Vincek.

RASPORED:

– 16-23h Ateljei umjetnika otvoreni za posjetitelje/izložba članova udruge

– 16-23h prodajna izložba digitalnih printeva i torbi

– 16-18h / Radionica mokre cijanotipije / voditeljica: Teodora Lukavski; uzrast: stariji od 15 godina, maks. 10 polaznika (prijave e-poštom)

– 17-18.30 / Radionica crtanja i slikanja: tonsko i kolorističko slikanje portreta / voditeljica: Iva Bolfek; uzrast: od 7 do 15 godina, maks. 15 polaznika (prijave e-poštom)

– 17-18.30 / Radionica stripa / voditelj: Ivan Ivanović; uzrast: 11+ (viši razredi osnovne škole (5-8), srednja škola), maks. 15 polaznika (prijave e-poštom)

– 19h Službeno otvaranje Dana otvorenih vrata

– 20h Otvorenje izložbe Vitra Drinkovića “Tranzicija” (kustosica Helena Kušenić)

– 21h DJ Grob&Sky “Dance music for old people”

– 23h Zatvaranje izložbi i ateljea

Realizaciju Dana otvorenih vrata sufinancirali su Grad Koprivnica, Koprivničko-križevačka županija, Ministarstvo kulture i medija RH, projektz se provodi uz podršku Zaklade Kultura nova.