Pruga kasni dvije godine, a HŽ nagradio voditelja izgradnje s 15 tisuća kuna

Prije više od dvije godine trebala je završiti rekonstrukcija pruge i izgradnja drugog kolosijeka između Dugog sela i Križevaca. Pruge još nema, ali Uprava HŽ Infrastrukture nagradila je voditelja tog projekta Tihomira Lažetu s 15 tisuća kuna “zbog iznimnog doprinosa u realizaciji Projekta”, piše u odluci koju je 6. travnja potpisao predsjednik Uprave Ivan Kršić, a otkrio je Lider.

– Uprava HŽ Infrastrukture i voditelj projekta su zajedno s resornim Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture, ali i svim ostalim zainteresiranim stranama, svo vrijeme trajanja projekta izgradnje nizom sastanaka na svim razinama aktivno sudjelovali u provedbi projekta pokušavajući iznaći rješenja vezana uz niz otvorenih pitanja, prvenstveno onih vezanih uz financijske probleme i potraživanja izvođača i podizvođača, probleme koji su uzrokovali pandemija i eskalacija cijena materijala i energenata, ali i svih ostalih problema koji su vezani uz višegodišnju provedbu složenih infrastrukturnih projekata – poručuju iz te državne kompanije.

Izgradnja 36 kilometara pruge od Dugog Sela do Križevaca, o čemu smo pisali i prošle godine, vrijedna oko 1.5 milijardi kuna s novim kolodvorima, mostovima, nadvožnjacima i dva kolosijeka, trebalo je biti najveće ulaganje u željeznicu u posljednjih sto godina, a 85 posto iznosa plaća Europska unija. No izvođač radova je hrvatski konzorcij kojeg čine Dalekovod, DIV i Zagreb Montaža, a HŽ infrastruktura im je dvaput odobrila produljenje roka za završetak. Sad procjenjuju da će prema trenutnoj dinamici radovi trajati minimalno do kraja sljedeće godine. Podsjećaju da je niz faktora utjecalo na kašnjenje radova; prvi među njima bio je stečaj podizvođača radova Hidroelektra niskogradnja, zatim je član konzorcija Zagreb Montaža raskinuo ugovor s podizvođačem Integral Inženjeringom koji je preuzeo radove Hidroelektre niskogradnje, a nastupile su i financijske poteškoće konzorcija. Navode i da su svi članovi konzorcija u većem dijelu 2020. i 2021. bili neaktivni, a u međuvremenu se desila i eskalacija cijena građevinskih materijala, proizvoda i energenata zajedno s posljedicama pandemije.

– Uprava HŽ Infrastrukture, a niti voditelj projekta, bez obzira što su aktivno sudjelovali u iznalaženju rješenja, nisu u mogućnosti rješavati financijske probleme izvođača koji su ipak bili i još uvijek jesu najveći i najznačajniji razlog kašnjenja tijekom cijelog vremena provedbe, prvenstveno podizvođača radova. O njihovim radovima ovisili su i radovi drugih podizvođača te kasnije i svih ostalih članova konzorcija, u najvećoj mjeri DIV Grupe koja je krajem 2020. preuzela ostatak radova navedenih podizvođača – kažu u HŽ Infrastrukturi.