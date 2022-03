Otvorene prijave za 13. polumaraton Kalnik-Križevci

Od ovog tjedna na stotinka.hr otvorene su prijave za polumaraton Kalnik-Križevci ’22-KTC i utrku građana “3. Križevačka osmina” koje će se održati 10. rujna. Polumaratonce će i ove godine autobus odvesti na kalnički Trg Stjepana Radića odakle će preko Žibrinovca i Helene, uz pet okrjepnih stanicama, prijeći 21.1 kilometar do cilja na gradskom stadionu. Otkad je staza polumaratona promijenila smjer i bar malo ublažila uspone, porastao je i interes za utrku pa će i mnogi rekreativci iz Škole trčanja Križevci upravo na toj relaciji istrčati svoj prvi polumaraton. Za one koji vole brže ili kraće trke namijenjena je staza osmine maratona duga 5,28 km, od Strossmayerovog trga preko gornjeg grada do stadiona. Obje utrke startaju u 10 sati.

Iznosi startnina ostaju isti – 50 kuna za kratku i 100 kuna za dugu utrku, u startnom paketu nalazi se broj, majica, finišerska medalja te bon za ručak i piće, a paketi će se moći preuzeti dan prije utrke, u petak 9. rujna, u paviljonu na Strossmayerovom trgu i na dan utrke na gradskom stadionu. Prijave su otvorene do 31. kolovoza do kad treba prijaviti i djecu za utrku “Radost trčanja” kako bi organizatori osigurali dovoljno finišerskih medalja za sve male trkače.

Kako je to bilo i prijašnjih godina, i ove su predviđene novčane nagrade za ukupan plasman u ženskoj i muškoj kategoriji, za najbolje hrvatske trkače te za najbolje plasiranog trkača odnosno trkačicu iz Križevaca. Organizator će nagraditi i nove rekordere, najbolji rezultat trenutačno je 1:14:05 i istrčao ga je Ivan Dračar, dok je u ženskoj kategoriji dosad najbrža bila Jasmina Ilijaš koja je stazu istrčala u vremenu 1:39:48. Trku već tradicionalno organiziraju Zajednica športskih udruga Križevci i AK Križevci uz pokrovitelje Općinu Kalnik, Grad Križevci i Koprivničko-križevačku županiju.