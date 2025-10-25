Na Kalniku više od 250 orijentacista iz 10 zemalja svijeta

Na padinama Kalnika 18. i 19. listopada održano je tradicionalno orijentacijsko natjecanje 48. Memorijal Stipice Mesića, u organizaciji Orijentacijskog kluba Vihor iz Zagreba. Ovogodišnje izdanje okupilo je više od 250 natjecatelja iz 10 zemalja i 77 klubova, čime je još jednom potvrđen status jednog od najuglednijih i najmasovnijih orijentacijskih događaja u Hrvatskoj.

Zanimljivost ovogodišnjeg memorijala bila je održavanje utrka u kategorijama za žene i muškarce starije od 85 godina, te u konkurenciji muškaraca starijih od 90 godina, što je po prvi put organizirano u Hrvatskoj. U toj najstarijoj kategoriji nastupio je Tor Drage iz Norveške, koji je svojim sportskim duhom i energijom oduševio sve prisutne.

S druge strane generacijskog spektra, najmlađa natjecateljica bila je devetogodišnja Sonja Ostajmer, članica zagrebačkog OK Vihor, koja je s velikim entuzijazmom svladala svoju stazu i pokazala da u orijentacijskom trčanju raste nova generacija mladih sportaša.

Drugi dan natjecanja bodovao se i kao deseta utrka Kupa Hrvatske u orijentacijskom trčanju.

U najjačoj ženskoj kategoriji (Ž21A) slavila je Paula Pavlin, ispred Paole Rako i Lee Katarine Gobec, sve tri članice OK Vihor. U muškoj konkurenciji pobjedu je odnio Jakov Lesjak iz samoborskog OK Japetića, dok su drugo i treće mjesto zauzeli Matija Razum i Josip Vujanić.

Organizatori iz OK Vihor zahvalili su svima koji su doprinijeli uspješnoj provedbi natjecanja, posebno Planinarskom domu Kalnik na pruženoj logističkoj podršci:

– Ponosni smo što Memorijal Stipice Mesića već gotovo pola stoljeća okuplja orijentaciste svih generacija i što smo ove godine svjedočili povijesnim nastupima u veteranskim kategorijama.