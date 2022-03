Na Sonus dolazi 355 mladih glazbenika iz pet zemalja

Glazbena udruga Opus i Glazbena škola Alberta Štrige Križevci organiziraju sedmo izdanje Međunarodnog natjecanja mladih glazbenika Sonus koje će se održati od 19. do 27. ožujka u prostorima Glazbene škole Alberta Štrige Križevci.

Na ovogodišnje natjecanje prijavilo se 355 natjecatelja od 7 do 23 godina starosti koji se natječu u pet disciplina: klavir, solfeggio, tambure, udaraljke i violina. Projekt Međunarodnog natjecanja mladih glazbenika Sonus op.7, koji je uvršten u program gradskih manifestacija, sufinancira Grad Križevci, a Ministarstvo znanosti i obrazovanja svečani je pokrovitelj. Natjecatelji i njihovi mentori dolaze iz svih krajeva i glazbenih škola Hrvatske, od Zagreba, Varaždina i Bjelovara preko Požege, Osijeka i Vukovara do Labina, Rijeke i Splita, kao i zemalja u okruženju – Slovenije, Srbije, Austrije i Bosne i Hercegovine. Nastupe mladih glazbenika u svakoj će disciplini bodovati Ocjenjivački sud sastavljen od eminentnih profesora.



Udruga Opus osnovana je u kolovozu 2013. godine na inicijativu nekoliko glazbenih pedagoga iz različitih područja glazbene umjetnosti, a većina osnivača bili su ili još jesu članovi kolektiva Glazbene škole Alberta Štrige Križevci. Cilj Udruge je širenje znanja razmjenom iskustava, unapređenje glazbene kulture, umjetnosti, stvaralaštva i pedagogije, a želja osnivača je potaknuti sudionike na nove ideje te ih dodatno motivirati na stvaranje kroz sve oblike glazbenog stvaralaštva. Veliku podršku u svim projektima udruge kao partner pruža Glazbena škola Alberta Štrige Križevci. Vrijedi spomenuti organizacijski tim Međunarodnog natjecanja mladih glazbenika Sonus op.7 koji čine: Ivana Tadin, ravnateljica Natjecanja; Branka Špoljar, ravnateljica Glazbene škole Alberta Štrige Križevci; Judita Paljević Kraljik, zamjenica ravnateljice Natjecanja; Nina Mihaliček, voditeljica marketinga.