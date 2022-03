Ljubić: Sve osobe iz Ukrajine su dobro zbrinute, sad im je potreban mir

Na području naše županije do jučer su smještene 94 osobe izbjegle iz Ukrajine, potvrdio je županijski Stožer civilne zaštite. Sve osobe su adekvatno zbrinute u primjerenom prostoru koji je mobiliziran odlukom Ravnateljstva CZ RH i tamo će boraviti do daljnjega. “Županijski Stožer je u koordinaciji sa svim ostalim službama učinio sve kako bi pripremili najbolje moguće uvjete, ovim putem apeliramo na građane da se poštuje privatnost prognanika. U ovom je trenutku najvažnije da im se osigura prijeko potreban mir nakon svega što su do sad proživjeli“, poručio je načelnik Stožera Ratimir Ljubić.



Dodao je kako su u tijeku organizacijske pripreme za uspostavu prihvatnog centra za područje naše županije u dvorani Srednje škole Koprivnica, koja će po potrebi biti mobilizirana od strane Ravnateljstva CZ RH. Prihvatni centar služit će kao tranzitni prostor predviđen za privremeni prihvat izbjeglica (48 sati) gdje će im se osigurati sva potrebna pomoć, hrana, higijenske potrepštine i zdravstvena zaštita. “Ukoliko dođe do odluka o mobilizaciji vrlo brzo ćemo uspostaviti sve što je potrebno za funkcioniranje prihvatnog centra, sve su službe u pripremi. Isto tako podsjećam sugrađane da ukoliko žele prihvatiti osobe u privatnom aranžmanu to prijave Službi civilne zaštite Koprivnica na broj 112 kako bi se registrirale“, rekao je Ljubić. Što se tiče humanitarne pomoći, građani se mogu javiti gradskim društvima crvenog križa koja će ih uputiti što im je potrebno – za sada su to higijenske potrepštine i nekvarljive prehrambene namirnice. Stožer je zahvalio na svim privatnim inicijativama i doprinosu, no mole da se sve aktivnosti koordiniraju s nadležnim službama kako bi sustav funkcionirao bez poteškoća.

Uz 73 osobe smještene u hotelu Picok, na području županije trenutno se nalazi još 21 osoba u privatnim smještajima. Sve osobe raseljene iz Ukrajine u Hrvatskoj imaju privremenu zaštitu, prema odluci Vlade, i organizirat će im se zaštita te osigurati pristup svim pravima koja proizlaze iz navedenog statusa sukladno odredbama Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti.