Dejan Pernjak ulazi u Gradsko vijeće

Uoči 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Križevaca, a koja je na rasporedu sljedeći tjedan, stigla nam je i obavijest o rošadi u redovima SDP-a.

Na osobni zahtjev mandat vijećnice u mirovanje je stavila Valerija Golubić, koja je bila i kandidatkinja za zamjenicu gradonačelnika na svibanjskim izborima, na kojima je SDP kandidirao Marka Katanovića za gradonačelnika. Nju će u Gradskom vijeću zamijeniti Dejan Pernjak, iza kojeg je bogato vijećničko iskustvo s obzirom na to da je član Gradskog vijeća bio u sazivu od 2013. do 2017., kao i od 2017. do 2021. godine.

Pored vijećničkog mjesta, Golubić je na vlastiti zahtjev razriješena dužnosti u Odboru za izbor i imenovanja te Odboru za Statut, Poslovnik i propise. U potonjem će je zamijeniti Mateja Vrbek, dok će novi član Odbora za izbor i imenovanja postati Dejan Pernjak.

Također, iz redova Gradske organizacije SDP-a Križevci stigla nam je obavijest da je na sjednici održanoj 12. siječnja 2022. donesena odluka da se Alan Bartaković, član Odbora za selo, poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj Gradskog vijeća Grada Križevaca razriješi te funkcije, a zamijenit će ga Martin Vujić.