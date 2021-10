Osim što gradi prugu, gradi i nogometnu igru – Turčin potpisao za Mladost Carevdar

Simpatična sportska priča stigla nam je iz Carevdara. Klikaj.hr prvi je prenio kako je NK Mladost Carevdar dobila pojačanje u vidu turskog igrača. Novi igrač spomenutog kluba postao je Gürsel Cihangiroglu, 32-godišnjak koji igra na poziciji bočnog igrača i dolazi iz turskog kluba FC Aydinpinar.

Radi se o jednom od stotina radnika koji rade na kapitalnom projektu rekonstrukcije pruge od Križevaca do mađarske granice. S obzirom na to da većini radnika predstoji još nekoliko godina života u Prigorju, nimalo ne čudi da je došlo do prvog ovakvog slučaja asimilacije u hrvatsko društvo, što je ujedno i potvrda da sport jako često spaja ljude.

Kako bismo dobili više informacija o ovom egzotičnom transferu, kontaktirali smo Matiju Jurčevića, kapetana Mladosti iz Carevdara, koji nije krio zadovoljstvo dolaskom Gürsela Cihangiroglua.

“Otkako je u Hrvatskoj, Gürsel dolazi na naše utakmice. Već je odigrao i nekoliko prijateljskih utakmica za nas, pokušali smo ga registrirati ranije, ali zapelo je s birokracijom. Srećom, sada je i taj dio iza nas, pa smo uspješno registrirali i službeno u svoje redove doveli prvo tursko pojačanje u povijesti kluba”, rekao nam je Jurčević.

O prilagodbi na novu sredinu i suigrače, naš sugovornik dodaje:

“Postoji potencijal, vidi se da je čovjek igrao nogomet, jedina barijera će biti komunikacija, no kako se već družimo na sastancima nakon utakmice, tzv. trećim poluvremenima, mislim da ta barijera neće potrajati.”

Iako registracija nije prošla kako su očekivali, odnosno naišli su na tradicionalne hrvatske birokratske probleme, Jurčević nam je za kraj rekao kako je cijelo vrijeme Gursel bio uz momčad.

“Odradio je svako treće poluvrijeme dosad”, uz smijeh je zaključio.