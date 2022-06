Turci u gradnji hrvatske pruge novcem EU brži od Hrvata

Prema stanju na terenu, pruga od Križevaca do Koprivnice duljine 42.6 km obnovit će se i izgraditi njen drugi kolosijek prije negoli do Križevaca stigne ona iz Dugog Sela, koja je duga 36.4 km i čija je izgradnja počela još 2016. pa više puta zapela. Izgradnja pruge od Križevaca do državne granice trenutačno je najveći infrastrukturni željeznički projekt u Hrvatskoj i na popisu je strateških projekata, vrijedan 350 milijuna eura, vrjedniji od Pelješkog mosta, sufinanciran iz Instrumenta za povezivanje Europe (CEF).

Projekt je iznimno važan, naglasila je HŽ Infrastruktura, jer se nastavlja s modernizacijom koridora RH2 od Luke Rijeka preko Zagreba do državne granice s Republikom Mađarskom, odnosno s modernizacijom hrvatskoga dijela Mediteranskoga koridora, a time i jedinstvene Transeuropske prometne mreže. Obuhvaća radove na rekonstrukciji postojećega kolosijeka te izgradnji drugoga kolosijeka od Križevaca do mađarske granice, a obnovit će se i modernizirati kontaktna mreža i ostala elektroenergetska postrojenja te signalno-sigurnosni i telekomunikacijski uređaji.

“Trenutačno se izvode radovi duž cijele dionice duge 42,6 km. Na gradilištu je trenutačno angažirano oko 350 radnika koji paralelno rade na otvorenoj pruzi te nadvožnjacima Križevci, Lepavina 2, Vuk, Danica, Šoderica, Sokolovac i Novo Drnje, na tri vijadukta, jednoj kolodvorskoj zgradi, stajalištima Majurec i Peteranec te na izgradnji željezničkoga mosta preko rijeke Drave u Botovu“, rekao je voditelj projekta HŽ Infrastrukture Ivo Jurić

Vijadukt Carevdar, koji smo jučer razgledali, bit će dug 632 metra i njegov gornji dio radi se tehnologijom s viseće skele kao bi se izbjegao dovoz betonskih montažnih nosača na gradilište, što bi izazvalo velike poteškoće u prometu, objasnio je voditelj projekta. Na otvorenoj pruzi trenutačno se izvode radovi na dionici od kolodvora Križevci do kolodvora Lepavina te na dionici od kolodvora Koprivnica do kolodvora Novo Drnje.

Na nadvožnjaku Križevci izvode se završni radovi, dok su na ostalih šest nadvožnjaka radovi u različitim fazama, kao i na podvožnjacima, pješačkim pothodnicima i kolodvorima. Plan je nastaviti sa svim aktivnostima na navedenim lokacijama te u narednomu periodu započeti s radovima na pothodnicima Danica te na pothodnicima u stajalištu Vojakovački Kloštar i u kolodvoru Koprivnica.

Radove izvodi turska tvrtka Cengiz, počeli su 2020. i dosad ih je ometala pandemija, problemi s isporukom i rast cijena građevinskog materijala zbog rata u Ukrajini, no sve bi trebalo završiti u roku do 2024. Kad jednom bude izgrađena, prugom će voziti vlakovi brzinom do 160 km/h, čime bi se i trajanje putovanja između Koprivnice i Križevaca trebalo značajno skratiti. Podsjetimo samo da radove na dionici od Dugog Sela do Križevaca izvodi hrvatski konzorcij, trebali su završiti još 2020. i već su dvaput tražili produljenje roka.