Iz Glazbene škole Alberta Štrige stigla nam je obavijest kako će upisi u školu trajati i sljedeći tjedan.

Konkretno, za sve one koji su propustili upise tijekom kolovoza, isti će biti omogućeni i od ponedjeljka do četvrtka, odnosno od 6. do 9. rujna.

Upisi će navedenim danima biti mogući u terminima od 10 do 12 sati, odnosno od 16 do 18 sati na adresi škole, A.G. Matoša 4.