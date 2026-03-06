U Križevcima se održava međunarodno natjecanje mladih glazbenika Sonus op. 10

Jučer je u koncertnoj dvorani Glazbene škole Alberta Štrige službeno otvoreno natjecanje Sonus, koje je započelo natjecanjem u I. kategoriji – disciplina udaraljke. Ocjenjivački sud činili su Darko Karlečik, Simon Klavžar te Josip Konfic.

Međunarodno natjecanje mladih glazbenika Sonus manifestacija je koja se održava svake godine i okuplja sudionike iz cijele države i regije. U radu Ocjenjivačkog suda sudjeluju ugledni hrvatski glazbeni pedagozi, a od 2017. godine i istaknuti strani stručnjaci. Suorganizator natjecanja i njegov domaćin je Glazbena škola Alberta Štrige u Križevcima.

Otvorenju je u ime Grada nazočio pročelnik Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje, kulturu, sport, socijalnu skrb, nacionalne manjine i turizam Sandro Novosel koji je svim učenicima i njihovim mentorima poželio sreću te istaknuo važnost ovakvih manifestacija za promicanje glazbenog obrazovanja, poticanje mladih talenata te obogaćivanje kulturnog života grada.

Međunarodno natjecanje mladih glazbenika Sonus op. 10 nastavlja se i sljedećih dana sve do 15. ožujka, a u tom razdoblju će se u disciplinama udaraljke, violina, solfeggio i klavir, predstaviti brojni mladi glazbenici iz Hrvatske i regije.