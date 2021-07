Najava radio emisije: Ne dirajte mi krugove, br. 1335

Nedugo nakon konjunkcije Jupitera i Saturna krajem prošle godine – Jupiter i njegovi sateliti (gore lijevo) u istom vidnom polju teleskopa sa Saturnom (dolje desno). Tako su danas prividno blizu Venera i Mars (foto Martin Vujić)

U Temi Krugova slušamo drugih dvadesetak minuta predavanja geologa Dražena Balena na 5. Hrašćinskom astru, 24. lipnja ove godine, pod naslovom Meteoriti – svemirski glasnici podzemlja. Proučavanje meteorita način je da saznamo kako je građen naš planet duboko u svojoj unutrašnjosti.



Novi naslovi u gradskoj knjižnici su: na dječjem odjelu 10 ideja za spas planeta Giuseppea D’Anne, knjiga za mlade je Gregov dnevnik: Kugla za rušenje Jeffa Kinneya, na odjelu beletristike Drago dijete Romy Hausmann, a na stručno-znanstvenom odjelu Kako je umirala demokracija: Što je Ameriku dovelo u sadašnje stanje i što novi predsjednik treba učiniti da je izliječi Stevena Levitskoga i Daniela Ziblatta. Najavljujemo i radionice korištenja 3D printera za djecu i odrasle u knjižnici ovaj mjesec.



Na današnji datum rođeni su John Dee, Arthur Dee, Mate Ujević, Patrick Stewart, Harrison Ford, osnovan je Karlovac, završen je Berlinski kongres, počelo je prvo svjetsko nogometno prvenstvo, ubijeni su Jean-Paul Marat i Ivan Goran Kovačić, New York je 25 sati bio bez električne energije, umrli su Josip Eugen Tomić i Juraj Neidhardt.



U Vijestima Krugova saznajemo da je otvoren Muzej nematerijalne baštine “Riznica Međimurja”, da je pokrenuta inicijativa za osnivanje Muzeja književnosti, da je Francuska otkupila originalni rukopis Marquisa de Sadea, skrećemo pažnju na virtualnu izložbu fotografija o Zemlji kao živom organizmu, a pratimo i zbivanja na području križevačke kulture te na projektu Future Hub Križevci.



U Svemirskom kutku govorimo o godišnjicama nekih događaja na području astronomije i astronautike, kao i o aktualnim događajima s tih područja, te informiramo o položajima i gibanjima vidljivih objekata na našem nebu ovih dana. Posebno ističemo večerašnje predavanje u Križevcima izv. prof. dr. sc. Ivice Smolića s Prirodoslovno matematičkog fakulteta u Zagrebu na temu Što je gravitacija, promatranje konjunkcije Venere i Marsa nakon predavanja ako bude vedro nebo, ljetnu školu istraživanja svemira u okviru projekta Future Hub Križevci, let Richarda Bransona i njegove ekipe do osamdesetak kilometara iznad Zemljine površine, mogućnost života na Enceladusu, te kvar na svemirskom teleskopu Hubble.



Neki su glazbeni prilozi vezani uz teme, novosti, događaje i obljetnice koje spominjemo u emisiji, pa slušamo glazbu Johannesa Brahmsa, Arnolda Schönberga, Jerryja Ragovoya, (alias Norman Meade), Ernesta Golda, Georgea Lewisa, Boba Dylana i Eltona Johna.



Emisija Ne dirajte mi krugove broj 1335 na programu je Radija Križevci (96,6 MHz) u utorak, 13. srpnja od 17 sati, a snimka će uskoro biti dostupna na web stranicama Future Huba Križevci. Moguće su neke manje izmjene u sadržaju emisije, koje se mogu dogoditi nakon objave ove najave. Ugodno vam slušanje putem etera i preko računalne mreže!