INTERVJU Ivica Švagelj: Nedostatak liječnika rezultat je nebrige Županije i Grada za svoje ljude

Nakon četiri godine provedene u gradskoj oporbi, u kojoj su završili kad je na prošlim izborima Branko Hrg izgubio izbore, HDS će u nedjelju s Ivicom Švageljom opet pokušati osvojiti vlast. U Gradskom vijeću bio je među aktivnijim vijećnicima pa su, osim kritike prema vladajućima, njegov zastupnički mandat obilježili zahtjevi o proglašenju neradne nedjelje i besplatnog parkiranja, ali i teme oko cijene otpada ili pak državnog arhiva. U kampanji za ove izbore neradna nedjelja, besplatno parkiranje i državni arhiv se ne spominju, ali kritika prema dosadašnjoj vlasti i dalje je u fokusu. Nakon što je dosadašnja vlast “budila” grad, ovaj profesor kineziologije želi ga razvijati.

Dio vašeg programa je, uz potpore sportskim djelatnicima, da Grad godišnje izdvoji 1200 kuna po sportašu mlađe kategorije i 600 kuna po sportašu starije kategorije. Prema podacima Zajednice sportskih udruga u 34 sportska kluba u gradu je dvije tisuće sportaša, od čega je više od tisuću djece do 18 godina. Kako ćete osigurati taj novac i na koji način ga isplaćivati sportašima?

U našim Križevcima, kao i u svakom gradu koji brine o svojoj budućnosti, najvažniji su ljudi. Upravo zato sam i pripremio program koji je usmjeren na ljude svih dobi. Kao što smo za umirovljenike predvidjeli dodatak na mirovinu od 200 kuna mjesečno, za školarce besplatne radne bilježnice i pribor, za vrtić smanjenu cijenu bez listi čekanja, tako smo i za sportaše odredili model 1200 kuna godišnje za mlađe dobne skupine, odnosno 600 kuna za seniorske kategorije. Kao profesor kineziologije svjestan sam važnosti sporta pogotovo danas kad su djeca ionako premalo vani. Ovo izdvajanje nije trošak već ulaganje u budućnost, u mlade zdrave ljude. Važno je osigurati sredstva kako bi klubovi mogli funkcionirati i zbog toga sam predvidio ovaj model. Novac za to nije problem osigurati. Grad dobiva godišnje oko 15 milijuna kuna od države, a dio tog novca uložit ćemo u mlade i sport. Uz to, smanjit ćemo izdvajanja za jednog profesionalnog zamjenika, razne agencije, uvesti reda u korištenje službenih automobila itd. Na ovaj način svaki klub imat će motivaciju raditi sa što većim brojem djece, a očuvat ćemo sport i u seoskim sredinama. Novac će se isplaćivati klubovima preko Zajednice sportskih udruga.

Jedna od četiri točke vašeg programa odnosi se na roditelje i radno aktivne građane koji, po mogućnosti, ne moraju putovati na posao izvan grada. Kako potaknuti gospodarski razvoj i osigurati dobro plaćene poslove?

Građani moraju osjetiti brigu gradonačelnika za njih. Dakle, roditeljima se mora olakšati smještaj djece u vrtiće i besplatno školovanje djece. Križevci su dobili brzu cestu, tehnološki park, poslovnu zonu Čret. Danas, četiri godine kasnije, mi smo na istom mjestu. Brza cesta i poduzetnička infrastruktura preduvjeti su za razvoj gospodarstva, dovođenje poduzetnika. Što je od toga učinjeno? Umjesto proizvodnih tvrtki u poslovnoj zoni napravljeno je selo za turske radnike i to bez građevinske dozvole. Križevci četiri godine stagniraju umjesto da smo iskoristili ono što je napravljeno i u čemu smo imali prednost pred okolnim gradovima. Da se milijun kuna uložio u gospodarsku promociju, a ne u samohvalu gospodina Rajna, sigurno bi danas u Gornjem Čretu bilo nekoliko ozbiljnih tvrtki. U Križevce, od otvorenja tvornica MEP iz Italije, nije doveden ni jedan ozbiljni vanjski investitor, proizvodni naravno. Time ću se baviti, dovoditi investitore, a ne graditi privremena turska sela u poslovnim zonama i time se hvaliti kao velikim uspjehom. Možda uspjeh jest, samo se pitam za koga!?

Županija već godinama ne uspijeva osigurati stalnog pedijatra i ginekologa u Križevcima, a neki kandidati tvrde da smo samo 30 minuta udaljeni od Zagreba pa bi se građani trebali naviknuti da tamo odlaze specijalistima. Mislite li da Križevcima treba primarna zdravstvena zaštita kakvu imaju druge slične pa i manje sredine?

Sramota i nebriga i Županije i Grada za svoje ljude. Križevci će imati i stalnog pedijatra i stalnog ginekologa. Grad jednostavno mora natjerati županiju na to, a i pripomoći osiguranjem stana i dodatkom na plaću. Zdravlje je na prvom mjestu i bez obzira što grad nije osnivač, gradonačelnik je dužan o tome voditi brigu. I vodit ću je. Za početak, do zime će biti proširena čekaonica laboratorija da ljudi više ne stoje na kiši.

Kad smo kod zdravstva, član ste Upravnog vijeća županijskog Zavoda za javno zdravstvo pa imate informacije iz prve ruke. Zašto našim sugrađanima prošle zime nije osigurano testiranje na covid u Križevcima? To im je omogućeno tek nakon pritiska medija.

Prava adresa za ovo pitanje je na drugom mjestu. Za ovu priliku ću istaknuti da mi je žao što se gradonačelnik i njegov tim nisu snašli i ponudili rješenje za testiranje naših građana. Kao budući gradonačelnik, potrudit ću se da naši sugrađani ne budu građani drugog reda. Žao mi je što sve to ne “žulja” dosadašnjeg, a uskoro i bivšeg gradonačelnika.

U ovoj kampanji čuli smo da su Križevci predgrađe Zagreba. Što mislite o takvim izjavama i trebamo li se razvijati u smjeru „grad-spavaonica“ ili graditi vlastiti identitet, njegovati svoju tradiciju, povijest i kulturu?

Križevci su izgradnjom brze ceste izašli iz prometne izolacije, ali njezina funkcija ne smije biti da nam odvodi već dovodi ljude, investitore. Projektom “grad spavaonica” hvali se gospodin Rajn. Napravio je spavaonicu za tisuću turskih radnika u poslovnoj zoni. Prometna povezanost je velika prednost, kako za one koji žele raditi u Zagrebu, tako i za one koji žele investirati i raditi u Križevcima. Kada se pusti u promet druga pruga, moramo izboriti prigradski vlak. Za primjer, Dugo Selo ima porast broja stanovnika. Sele se ljudi iz Zagreba. To je naš plan, izgraditi stanove za mlade obitelji, dovoditi poduzetnike promocijom Križevaca, prvenstveno u Zagrebu.

U prošlom sazivu Gradskog vijeća bili ste jedan od aktivnijih vijećnika, s kakvim rezultatom biste bili zadovoljni? Koliko vijećnika očekujete?

Bio sam aktivan i konstruktivan te smatram da sam davao kvalitetne prijedloge i rješenja. Siguran sam da su to građani prepoznali te da će me nagraditi glasovima na ovim izborim. Kao sportaš, ne idem u utakmicu sa stavom da ću izgubiti pa tako očekujem pozitivan ishod. Imam sjajnu ekipu, izvanredan program, ali i silnu energiju, znanje i volju da snažnije pokrenemo razvoj Križevaca koji će biti centar poduzetništva i obrtništva, uspješnih poslovnih projekata, zapošljavanja naših ljudi. To je slika Križevaca koju želim i koju ću zajedno s našim građanima graditi.