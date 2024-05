HDS proziva gradonačelnika zbog plaća odgojitelja

Nakon najave odgojitelja iz Dječjeg vrtića Križevci da će, ako ne dođe do dogovora oko usklađivanja koeficijenata s nacionalnim koeficijentima koji su na snazi od 1. ožujka ove godine, ući u štrajk, podružnica HDS-a Križevci u priopćenju koje su jutros poslali medijima pozvala je Grad i gradonačelnika Marija Rajna da poštuju zakon. Naime, odgojitelji u cijeloj zemlji traže usklađivanje koeficijenata s onima koje imaju zaposlenici u osnovnom školstvu, što im odobrava Zakon o predškolskom obrazovanju i potvrđuje tumačenje Ministarstva znanosti i obrazovanja.



“Vijećnik HDS-a Denis Maksić upozorio je gradonačelnika na sjednici Gradskog vijeća da treba uskladiti

koeficijente zaposlenih u gradskim ustanovama zakonom. Naravno, to se nije dogodilo i sada, uz to što se nije izgradio ni jedan vrtić u zadnjih sedam godina (iako smo za to dobili značajna sredstva od države), pa imamo neupisanu djecu u vrtiće, imamo i najavu štrajka u vrtiću. Sve zbog neodgovornosti vodstva grada“, napisali su. Podsjetili su da Grad od 2018. godine dobiva oko 2 milijuna eura dodatnih novaca od države, da država plaća školsku prehranu i udžbenike, kao i da od prošle godine država sufinancira i vrtiće.

“Pa gdje su ti novci? Kako to da ima za gluposti, a nema za najpotrebnije? Kako to da ima novaca za nepotrebne bicikle, nepotreban novi logo, nepotrebnu turističku agenciju od koje nema nikakve koristi, upitno potreban “park” kod željezničke, nepotrebna pusta putovanja gradonačelnika, a nema za plaće odgojiteljima“, pitaju iz HDS-a i pozivaju gradonačelnika da odmah ispoštuje zakon i spriječi probleme koji bi mogli nastati zaposlenicima i roditeljima.