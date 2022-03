Hrgovo u ništa

O čemu je mislio Branko Hrg kad je preksinoć pisao status na društvenoj mreži u kojem je predložio Gradu da organizira prihvat obitelji iz Ukrajine po selima “….gdje se povoljno mogu iznajmiti i kupiti kuće” – o selu, gradu, demografiji, nedostatku radne snage ili o patnji ukrajinskog naroda, nije jasno. Ako je mislio da bi se Grad trebao petljati u poslove agencija za najam ili prodaju nekretnina i to preko leđa ljudi koji su trčeći od ratnog zla ostavili sve što su imali, bilo bi mudrije da je status još koji put pročitao prije negoli ga je objavio. Jutro poslije je, pak, ubacio dodatno objašnjenje.

“Neshvatljivo je da gradonačelnik nije shvatio da bi kuće trebao iznajmiti/kupiti Grad“, napisao je Hrg koji je šesnaest godina bio gradonačelnik Križevaca, a danas je državni tajnik u Ministarstvu obrane. Zašto sličnu mjeru nije predložio Vladi pa naselio i Liku i Slavoniju, a ukrajinsku žitnicu, najveću u Europi, preselio na slavonsku ravnicu? Taj isti Hrg ušao je u Sabor 2012. kao član Hrvatske seljačke stranke da bi zastupao interese sela i u tri saziva je bio član ili predsjednik Odbora za poljoprivredu te Odbora za lokalnu i područnu samoupravu, ali i Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku kao i onog za financije i državni proračun. To znači da je najveći dio desetogodišnjeg razdoblja između dva popisa stanovništva, od 2011. do 2021., bio na pozicijama koje su kreirale i pratile provođenje politika prema selu i poljoprivredi, ruralnom razvoju i financiranju jedinica lokalne samouprave. U tom razdoblju Križevci su izgubili više od dvije tisuće stanovnika, a Hrg sad predlaže da izbjegle ljude smjestimo u opustošena sela iz kojih su mještani otišli zato što su dosadašnje politike, za koje je i sam odgovoran, na njih zaboravljale i nisu im osiguravale standard primjeren 21. stoljeću – od vode, kanalizacije, ceste, škole, vrtića, liječnika pa do radnih mjesta, kulturnih i sportskih sadržaja i javnog prijevoza.

Nezamislivo je, s obzirom na dugogodišnje političko iskustvo, da se državni tajnik zaletio i nepromišljeno objavio status na društvenoj mreži, kao što je i nezamislivo da je pred dvije godine organizirao posjet veleposlanice RH u Ukrajini Anice Djamić Križevačkoj eparhiji, a da o tome nije obavijestio niti gradske vlasti niti medije. I ne bi bilo čudno da se radilo o privatnom posjetu, no u tekstu koji je objavila jedino Informativna katolička agencija i na koji se referira Hrg na svojem profilu na društvenoj mreži, piše da se na sastanku razgovaralo o mnogim zajedničkim temama vezanim za Ukrajinu i Hrvatsku. Isti tekst objavljen je na stranicama sadašnje Hrgove stranke HDS pa nije jasno čije su interese on i zamjenik direktora Hrvatskih voda Davor Vukmirić zastupali na tom sastanku, tko ih je delegirao i zašto, barem iz elementarne pristojnosti, na tako važan sastanak nisu pozvali i predstavnika Grada kad je već napisao da je to bio “…dobar i konstruktivan razgovor vezan za Križevce. Veselim se skorom nastavku.”

Križevački gradonačelnik Mario Rajn potvrdio nam je da je za spomenuti posjet veleposlanice saznao tek naknadno, a prijedlog svog prethodnika o prodaji napuštenih kuća Ukrajincima za njega je neprihvatljiv. “Ideja da se iznajmljuju ili prodaju kuće ljudima koji su u ratu ostali bez svega i nemaju ništa, a vrlo vjerojatno će se htjeti vratiti u svoju zemlju, žalosti me kao gradonačelnika, ali i kao čovjeka. Koristiti ovu tešku situaciju za pridobivanje radne snage besramno je i uvredljivo i nije vrijedno spomena te se ovim putem svim ukrajinskim izbjeglicama koji će doći u naše Križevce unaprijed ispričavam“, napisao je Rajn i dodao da Križevci ne žele koristiti ogromnu patnju ljudi za skupljanje političkih poena, već će u skladu sa svojim mogućnostima pomoći svima kojima pomoć treba.

“To ćemo raditi u tišini i s dostojanstvom prema onima koji dođu te u suradnji s Križevačkom eparhijom. Ovakvi ljudi u Križevcima su u manjini i politički su irelevantni. Križevčane molim da prema prognanim ljudima iz Ukrajine budu prijateljski raspoloženi i pruže im pomoć i utjehu. Nadam se da ovakve ideje ne padaju na pamet i ostalim visokim dužnosnicima Ministarstva obrane, u trenutačnim okolnostima nužno je održati razinu ozbiljne komunikacije i sigurnosti svih građana“, poručio je.