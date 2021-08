Otvorene prijave za let balonom

Jedna od novosti na ovogodišnjem Križevačkom velikom spravišču je let balonom i razgled grada iz ptičje perspektive, najavljeno je na konferenciji za medije koju su danas održali predstavnici Grada, Turističke zajednice i sponzora KTC-a i Radnika. najavili su brojna događanja koja će se održati na 53. Spravišču koje se, po prvi puta, održava krajem ljeta od 3. do 5. rujna. Broj sretnika koji će dobiti priliku za let balonom na vrući zrak je ograničen pa mjesto treba unaprijed rezervirati.

“Prvih pedeset rezervacija dobiti će na mail daljnje upute kako se pripremiti za let, kao i potvrdu koju će morati prikazati na dan uzleta“, poručuju organizatori.

Vezani let balonom je kratko uzdizanje u košari balona koji je privezan na tlo. Čitava avantura traje do deset minuta, a balon će se podići na desetak metara visine, ovisno o vremenskim uvjetima na dan leta. Također, kako su baloni iznimno ovisni o vremenskim uvjetima, postoji vjerojatnost da se let neće održati ili da će trajati kraće. Početak leta predviđen je za petak 3. rujna od 17:30 sati na livadi kraj Razvojnog centra i tehnološkog parka.

Obrazac za prijave s više informacija nalazi se ovdje: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScV840V8Pe4xdi_XrH8JHA7615Hs9arorO_QjB9KFGnsVQ32A/viewform?fbclid=IwAR2S4o6V7LtX6xeHYyQwdQ7soZfljBD1w_PQTppTqbYW0CEXXGxtqQkJ9UE