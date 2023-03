Sjednica je gotova, rasprava još traje

Ne stišava se rasprava između gradonačelnika Marija Rajna i oporbenih stranaka nakon sinoćnje burne sjednice Gradskog vijeća, koja je kulminirala već na početku na temi o osnivanju prava građenja na livadi u Ulici Brace Hanžeka i kojoj se potpisima protivi 130 stanara. Iako je jučer oporba srušila kvorum, sjednica je nastavljena jer se iznenada pojavio HDZ-ov vijećnik Goran Hrg pa je deset vijećnika jednoglasno i bez rasprave prihvatilo 22 točke dnevnog reda, dok je ona o osnivanju prava građenja skinuta. Gradonačelnik Rajn je po završetku na društvenoj mreži objavio emotivan status u kojem je napisao da je na sjednici izvrgnut grubim nasrtajima na svoj integritet i poštenje kada su ga pojedinci iz oporbe i građanske inicijative prozvali „lažljivcem“, iako, kako kaže, nisu obrazložili što je to navodno slagao.

“Sitni politikanti iz oporbe, ali i građanska inicijativa grupe stanara koji se protive izgradnji stambene jedinice za potrebe Udruge osoba s invaliditetom, svatko iz svojih interesa, mene optužuju da sam pokušao nametnuti svoju volju i da ne slušam građane Križevaca. Gospodo draga, ja da ne osluškujem bilo građana Križevaca, ne bih dva puta dobio njihovo povjerenje“, poručio je na Facebooku Rajn. Obećao je da će njegova administracija i on osobno napraviti sve da osobama s invaliditetom omogući dostojanstven prostor, pronaći će rješenje, pa čak i kupiti prikladan prostor jer, poručuje, neće dozvoliti da osobe s invaliditetom budu taoci neostvarenih pojedinaca koji gube izbore za izborima. Dodao je i da je ponosan na to što se bori za slabije u društvu, oporbi je poručio da će morati objašnjavati svojim biračima zašto rade cirkus na temi kojoj bi trebali pristupati s poštovanjem, a posebnu poruku imao je i za potpisnike peticije.

“Stanarima koji su se okupili u inicijativu ne zamjeram ništa, čak ni uvrede. Oni će morati pogledati u oči članovima Udruge osoba s invaliditetom. Osobno kao gradonačelnik svakome mogu pogledati u oči. Nažalost, nakon današnjeg dana, mnogi će svoj pogled sklanjati od srama“, napisao je Rajn na društvenoj mreži.

Odgovor je danas stigao iz SDP-a koji tvrdi da se vijećnici HDZ-a nisu pojavili na sjednici zbog oprečnog mišljenja s gradonačelnikom oko izgradnje stambene jedinice za osobe s invaliditetom. Oporba je predlagala povlačenje sporne točke s dnevnog reda, kažu, pokušavajući pronaći kompromis između stanara okupljenih u građansku inicijativu i Udruge osoba s invaliditetom Križevci. Ovo nije tema na kojoj se trebaju „lomiti koplja“, poručuje SDP i optužuje Rajna da je upravo on taj koji je dopustio da članovi Udruge osoba s invaliditetom i stanari ulice Stjepana Radića i Brace Hanžeka budu ”valjani po blatu”.

“Oporba mu to nije dopustila i napustili smo sjednicu Gradskog vijeća, a vidno nervoznom Mariju Rajnu užarila se telefonska linija prema koalicijskom partneru. Upao je u riječ vijećniku Sirovcu tražeći slamku spasa, odnosno stanku, da na sjednicu dođe jedini ispričani vijećnik za nedolazak, HDZ-ov Goran Hrg“, poručuje SDP u priopćenju. Ponovili su i da do ovakve rasprave nije trebalo niti doći da su argumenti koje je građanska inicijativa pred šest mjeseci poslala vijećnicima do njih i stigli.

“Gradonačelnikovo bezobrazno i arogantno ”ribanje” predstavnika stanara da su potpise skupljali obmanom prema svojim susjedima te da pojedinci nisu znali što potpisuju je nedopustivo“, zaključuje SDP u priopćenju koje su poslali medijima.