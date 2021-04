Slavko Švagelj pokrenuo akciju pečenja kolača za potresom pogođenu Baniju, nagrađen zahvalnicom gradonačelnika

Gradonačelnik Mario Rajn uručio je jučer Zahvalnicu gradonačelnika Križevčaninu Slavku Švagelju za njegovu nesebičnu pomoć te humanitarni i volonterski rad na području Petrinje. Naime, Švagelj je bio među prvim kuharima koji su počeli s pripremom obroka u Petrinji za stradale u potresu i za sve koji su pomagali stradalima, a pokrenuo je i hvalevrijednu akciju pečenja kolača za Sisak, Petrinju, Glinu i druga mjesta pogođena potresima krajem prošle godine.

>>> 35 tisuća kolača za Baniju – slatka akcija dobrote i solidarnosti

Iz prethodno navedenih razloga gradonačelnik Rajn je odlučio Slavku Švagelju uručiti Zahvalnicu:

„U trenutku kada je potres pogodio Banovinu svi su se na neki način organizirali da krenu spašavati stradale, sanirati građevine, prikupljati potrepštine no rijetko tko je mislio na to da treba sve te ljude nahraniti. Tu ste bili vi koji ste se istog trenutka nesebično dali kako bi prehranili svu tu masu ljudi koja je bila na područjima stradalima potresom. Unatoč hladnoći, skromnim uvjetima i uz vlastite resurse napravili ste nezamislivo u tom trenutku i nastavili raditi još tjednima poslije.“

Uz veliku zahvalu na humanitarnom volonterskom radu, gradonačelnik Rajn je izjavio: „No, to za vas nije bilo dovoljno pa ste pokrenuli ovu divnu akciju pečenja kolača, pokrenuli ste jedan veliki val iz Križevaca koji se ubrzo proširio cijelom Hrvatskom i prikupili preko 600 tisuća kolača. Mnogi će možda reći kolači ne mogu pomoći ljudima, istina je, ne mogu, ali u tom trenutku građanima je trebala podrška, trebalo im je dati do znanja da se na njih misli u svim pogledima i to ste ostvarili pokretanjem ove akcije i brojne sugrađanke i sugrađani koji su danima pekli kolače, sve kako bi unesrećenima uljepšali ova teška vremena, pogotovo najmlađima. Kao gradonačelnik Grada Križevaca, u svoje osobno ime i u ime svih građana hvala vam na vašoj nesebičnosti, humanosti i volonterskom radu. Pokazali ste veliko humanitarno srce i zaista zaslužujete ovu Zahvalnicu.“

Slavko Švagelj je zahvalio na današnjem prijemu i uručenju ovog priznanja istaknuvši:

„Ja sam ponosan i sretan što smo i na taj način pomogli svim unesrećenim i što smo i na taj način, bez obzira što se radi o kolačima, stavili osmjeh na lica jako puno i mladih i starijih ljudi. Svi ti ljudi iz Petrinje, Siska, Gline i okolnih sela na taj su način upoznali grad Križevce i kroz naše druge donacije, ne samo vezano uz kolače, znaju i za Križevce da su bili tu, da smo bili uz njih, da su dobili našu pomoć, te da uvijek mogu računati na nas i na neki način što smo koliko toliko mogli dati svi sebe. Kako je jedna žena rekla da i na ovaj mali način s tim paketićem kolača zna da iz svoje kuće može koliko toliko pomoći. To je baš bilo lijepo.“

Iako se priznanja Grada Križevaca dodjeljuju na svečanoj sjednici povodom Dana Grada Križevaca, ovog puta je napravljena iznimka s obzirom da gospodin Švagelj odlazi u London jer tamo već godinama radi kao chef manager u velikoj kompaniji. Iz tog razloga, Zahvalnica mu je uručena netom prije njegovog puta, a ostala javna priznanja Grada Križevaca svim zaslužnim građanima dodijelit će se u petak, 23. travnja u 16,00 sati na svečanosti obilježavanja Dana Grada Križevaca u Velikoj dvorani Hrvatskoga doma.

Jučerašnjem prijemu prisustvovale su i pročelnica Upravnog odjela za pravne i opće poslove Sandra Vuketić te viša stručna suradnica za odnose s javnošću i protokol Dijana Marković.