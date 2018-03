Svjetski poznati hrvatski jazz umjetnik u subotu u Klubu kulture

14. Culture Shock Festival s ponosom predstavlja Igora Geržinu, saksofonista, kompozitora i producenta iznimno zapažene solističke karijere kao instrumentalista i autora, čija je glazba obišla četiri kontinenta i ušla na sve važnije američke top liste. Geržina je višestruki dobitnik nagrada Porin i Status, a u svojoj dogogodišnjoj karijeri sudjelovao je na više od 80 diskografskih izdanja najpoznatijih izvođača hrvatske popularne i ozbiljne glazbe.

Geržina je diplomirao na Muzičkoj akademiji u Zagrebu i specijalizirao se na najpoznatijoj svjetskoj jazz školi Berklee College Of Music u Bostonu. Prošli studijski album ‘Metropolis’ mu je osvojio radijski eter na čak tri kontinenta i uvrstio se među vodeće albume na globalnoj smooth jazz sceni za 2012. godinu. Uoči križevačkog koncerta sam umjetnik je najavio premijernu izvedbu novog singla ‘The Whisper Of Your Heart’ koji se odlično ‘primio’ na smooth-jazz radio postajama u Velikoj Britaniji i Sjedinjenim Američkim Državama.

U Križevcima će nastupiti Igor Geržina Funk & Soul Appreciation Society, koji čine Igor Geržina na saksofonu, Jurica Leikauff na klavijaturama, Elvis Penava na gitari, Dubravko Vorih na bas gitari i Mario Klarić na bubnjevima. Vrhunska glazbena poslastica 14. Culture Shock Festivala održava se u subotu, 17. ožujka 2018. u križevačkom Klubu kulture s početkom u 22 sata.

– Ja i moj super-bend smo se malo zaželjeli live druženja na stageu! Svi koji ste blizu, svratite! Bit će živahno i žestoko! Nisu Križevci ni tako daleko od Zagreba, poručio je svjetski poznati glazbenik na svojoj Facebook stranici. Ulaznice po pretprodajnoj cijeni 40 kuna mogu se nabaviti u Art Rock Caffeu ili online putem sustava Entrio.hr, a na dan koncerta ulaznica će koštati 50 kuna.