Ratko Matić – neumorni aktivist i uzor zasluženo dobio nagradu Grada za životno djelo

Foto: Udruga Perzeidi

Gradsko vijeće Grada Križevaca na jučerašnjoj je sjednici odlučilo da se Nagrada za životno djelo dodijeli Ratislavu Matiću iz Križevaca, za iznimni doprinos razvoju grada i njegovog stanovništva na područjima znanosti, tehnologije, odgoja, obrazovanja i kulture. Odluka je donesena jednoglasno!

Ratislav Matić, kojeg prijatelji i poznanici zovu Ratko, nastavnik je fizike, matematike, informatike i astronomije po čemu je poznat među brojnim generacijama učenika, kolegama i suradnicima. Lokalnoj zajednici grada Križevaca neumorno već dugi niz godina doprinosi kao popularizator znanosti, strastveni edukator djece i mladih, neumorni medijski radnik, kulturni aktivist te promotor različitih područja ljudskog djelovanja i napretka bitnih za našu zajednicu. Osnivač je, inicijator i višegodišnji aktivni član gradskih organizacija civilnih društva, udruga i društava. Desetljećima vodi najdugotrajniju emisiju Radija Križevci za popularizaciju znanosti, obrazovanja, kulture i umjetnosti: „Ne dirajte mi krugove“ (28 godina u kontinuitetu) i „Rock oko“ (25 godina u kontinuitetu).

Matićev doprinos za razvoj grada i njegovog stanovništva teško se može precijeniti s obzirom na sve aktivnosti i zasluge na brojnim područjima koja variraju od znanosti i tehnologije pa sve do odgoja, obrazovanja i kulture. Dio radnog staža proveo je u sljedećim odgojno-obrazovnim ustanovama: Srednja poljoprivredna škola Križevci, Centar za usmjereno obrazovanje Križevci, Gimnazija Vrbovec, Osnovna škola „Grigor Vitez“ Sveti Ivan Žabno, Osnovna škola Sveti Petar Orehovec. Pojedinačno, najveći dio radnog staža proveo je u Križevcima, predajući u Gimnaziji Ivana Zakmardija Dijankovečkoga gotovo 15 godina.

Kao stručnjak praktičar za informacijske tehnologije i sustave, Matić je honorarno radio na razvoju i održavanju softvera za potrebe križevačkih poduzeća “Čelik”, “Radnik”, “Mlinar” te “Improm”, odnosno njihovih knjigovodstvenih i računovodstvenih računalnih programa te pripadnih baza podataka. Matić je jedan od osnivača i dugogodišnji predsjednik Križevačke astronomske udruge Perzeidi, koja je osnovana 7. siječnja 2011. godine i ovih je dana obilježila puno desetljeće djelovanja.

Matić također kontinuirano sudjeluje u programima križevačke udruge P.O.I.N.T. od samog njenog osnutka 2004. godine, a 2009. je primljen i u počasno članstvo udruge. Posebno je aktivan u kreiranju programa jednomjesečnog Culture Shock Festivala (koji je dosad išao u 16 izdanja, redovito od 2005. do 2020.), gdje je imao tematska predavanja, moderirao tribine, organizirao koncerte i druga događanja.

Dugogodišnji je član Povijesnog društva Križevci, čiji je bio predsjednik u jednom mandatu i u toj ulozi organizirao stručna i znanstvena predavanja i skupove, stručne izlete društva diljem zemlje i u inozemstvo te bio u uredništvu časopisa “Cris”, čiji je član i danas. Matić je jedan od osnivača Katedralnog zbora Križevci u kojem je i nekoliko godina pjevao (tenor) te gostovao na različitim koncertima u Hrvatskoj i u inozemstvu (Italija,

Vatikan, Ukrajina). Vrijedi spomenuti da je još kao gimnazijalac bio nekoliko godina i član Hrvatskog pjevačkog društva Kalnik, a povremeno je bio i član Hrvatskog planinarskog društva Kalnik.

Prošle godine Matić je navršio 65 godina života i ova školska godina mu je posljednja radna prije odlaska u mirovinu. No, to za njega nikako ne znači i prestanak rada na promicanju obrazovanja, popularizaciji znanosti i edukaciji djece i mladih Križevaca i okolnih općina u različitim područjima, od prirodoslovlja preko kulture do umjetnosti. Uvijek nepretenciozan i pedantan, dosljedan i vjeran širenju znanja, Matić predstavlja pravog renesansnog čovjeka našeg, suvremenog doba.

Dodjela ovog javnog priznanja teško da može dočarati sve aspekte ljudske djelatnosti kojima je Matić zadužio grad i sugrađane, ali ono što se može jest ukazati na značaj čovjeka kakvog predstavlja Ratko Matić, neupitni uzor i primjer osobe koja je uspješna u brojnim područjima.