U petak večer posvećena glazbenoj umjetnosti uz Anu Majdak Fak

Treća po redu Večer znanosti, tehnologije i umjetnosti održava se ovoga petka, 19. rujna u dvorištu Shenoa Bara s početkom u 20 sati, a bit će posvećena glazbenoj umjetnosti.

Gošća tribine je križevačka magistra glazbe, tridesettrogodišnja profesorica solo pjevanja Ana Majdak Fak, koja se dosad istaknula kao pjevačica za koju kritičari kažu da je samo jedna izvedba bila dovoljna „da se publika zaljubi u ovu sopranisticu i pokloni joj dugotrajni pljesak“ te da je „svojim lijepim mladenačkim sopranom“ svoju ulogu donijela „kvalitetno i upečatljivo“.

Anin pjevački talent vrlo je brzo prepoznat te je nakon samo dvije godine pohađanja srednje glazbene škole nagrađena na renomiranim pjevačkim natjecanjima i primljena na Muzičku akademiju Sveučilišta u Zagrebu u klasu prof. Olge Šober. Nakon završenog studija stažirala je u Riječkom opernom zboru HNK Ivana pl. Zajca, gdje je potom i zaposlena kao članica Zbora. Nastupala je i kao solistica u brojnim scenskim i koncertnim produkcijama surađujući s istaknutim dirigentima i redateljima, kao što su Ville Matvejeff, Tibor Bogányi, Igor Vlajnić i Tomislav Fačini te Krešimir Dolenčić, Fabrizio Melano, Anne Bogart, Janusz Kica i dr.

Osim o pjevačkim uspjesima, Ana će na tribini govoriti o pedagoškom radu i zanimljivim aktivnostima i projektima koje vodi. Od 2018. do 2024. godine radila je kao profesorica pjevanja na križevačkoj glazbenoj školi, gdje je, uz individualnu nastavu, vodila i nekoliko scensko-pjevačkih projekata s učenicima, kao i izvannastavne aktivnosti. Osnivačica je i direktorica International Summer Opera Studio, ljetnog programa stručnog usavršavanja za mlade operne pjevače, gdje radi kao profesorica pjevanja, ali i kao autorica, redateljica i savjetnica za scenski pokret.

Godine 2022. bila je voditeljica glazbenih radionica za odrasle osobe s fizičkim i mentalnim invaliditetom pri Crvenom Križu Zagreb. Trenutno je na studijskom programu umjetničkog usavršavanja pri Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu u klasi prof. Dunje Vejzović.

Tribinu organizira Zaklada za lokalni razvoj i solidarnost Volim Križevce, a moderira Sonja Mrnjavčić. Tribina je dio projekta COSMIC – Croatian Observatories and Schools Making Innovative Curricula, čiji je nositelj Astronomsko društvo Perzeidi Križevci i koji sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda plus i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Više informacija o projektu i Večerima dostupno je OVDJE.

Organizatori pozivaju građane da dođu na tribinu, gdje u opuštenoj atmosferi razgovaramo s Križevčanima o zanimljivim temama iz područja znanosti, tehnologije i umjetnosti.

Vidimo se u petak, 19. rujna, u 20 sati u dvorištu Shenoa Bara.