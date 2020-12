Larissa Kalaus prvi je strijelac Hrvatske, a ističe se po još jednom statističkom podatku

Iza hrvatske ženske rukometne reprezentacije sjajan je prvi krug natjecanja na Europskom prvenstvu. Iako su na turnir ispraćene bez ikakvih očekivanja uslijed golemih problema s ozljedama najboljih igračica, na što se nadovezao slučaj koronavirusa u RK Podravka, zbog čega je šest igračica koprivničkog kluba otpalo za nastup na prvenstvu, Hrvatice su šokirale rukometni svijet i s tri se pobjede plasirale u drugu fazu.

I ne samo to. Naše su reprezentativke prenijele čak četiri boda, što ih stavlja u realnu poziciju da se bore za plasmanom u polufinale, što nikada u povijesti nije uspjelo našim reprezentativkama na nekom od tri najveća natjecanja (EP, SP, OI). Do ovog podviga Hrvatska je stigla uz snažan križevački štih. Naravno, radi se o sestrama Kalaus, od kojih se Larissa istaknula vrhunskim igrama, a to dokazuje i statistika.

Naime, Larissa Kalaus je trenutno najbolji strijelac u redovima Hrvatske. Zabila je 15 golova u tri utakmice, jednako koliko i Ćamila Mičijević. No, Kalaus je prosječno po utakmici igrala tek 32.8 minuta, dok je Mičijević čak 50 minuta po dvoboju provodila na parketu.

Pored toga, Kalaus se iskazala nevjerojatnom preciznošću. Za 15 golova potrošila je samo 17 lopti, odnosno 88% realizacije, a ako uzmemo u obzir da se radi o igračici koja isključivo igra na vanjskim pozicijama, tada ja jasno koliko je teško doći do ovako visokog postotka. Ako pogledamo ljestvicu najboljih strijelaca, među 30 najefikasnijih, Kalaus ima najbolji postotak šuta i tek su igračice s osjetno manje zabijenih golova uspjele postići veću efikasnost od Kalaus. Primjerice, u top 65 najboljih strijelaca, bolji postotak realizacije od Kalaus imaju samo krilna igračica Sanja Radosavljević iz Srbije, te pivot Ema Ramusović iz Crne Gore. Jasan je to pokazatelj da je Larissa Kalaus u ovom trenutku možda i najefikasnija igračica Europskog prvenstva, barem ako spomenute statističke pokazatelje dovedemo u korelaciju s uspjehom i rezultatima reprezentacije.

Hrvatska će drugi krug otvoriti današnjom utakmicom protiv Rumunjske. Susret se igra u Koldingu, istom gradu u kojem su izabranice Nenada Šoštarića već upisale tri pobjede, a eventualnom današnjom došle bi na korak do plasmana u polufinale.