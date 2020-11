Od subote se zatvaraju kafići i teretane, ograničenja i za crkve

Nakon stalnog povećanja broja zaraženih koronavirusom, premijer Andrej Plenković predstavio je nove epidemiološke mjere koje stupaju na snagu u subotu 28. studenog. Na javnim okupljanjima, koja smiju trajati do 22 sata, smije biti do 25 osoba, za svakog posjetitelja moraju biti osigurana 4 kvadratna metra površine uz obaveznu dezinfekciju prostora. Privatna druženja ograničavaju se na najviše 10 osoba, a održavanje svadbi se zabranjuje.

Na pogrebima smije biti najviše 25 osoba, a maske se moraju nositi i na otvorenom ako nije moguće održavati distancu. Što se tiče javnog prijevoza, popunjeno smije biti do 40 posto mjesta, a vozači i putnici moraju imati maske. Kontrolu će provoditi inspektori. Na ulazu u dućane mora se istaknuti obavijest o broju kupaca koji je istovremeno smiju biti tamo. Obavezna je primjena pojačanih mjera higijene, a prodaja alkohola zabranjena je poslije 22 sata.

Kako je i najavljivano, obustavlja se rad restorana i kafića, osim u hotelima, no dostava je dopuštena. Od subote ne smiju raditi ni kladionice, a zabranjeno je i održavanje sajmova.

Sportski treninzi dopušteni su samo za najviše stupnjeve natjecanja i to bez gledatelja. Zatvaraju se teretane i sportski centri, obustavljaju se amaterska događanja u kulturi i izvedbe složenih glazbeno-scenskih djela. Nema proba amaterskih zborova, a isto se odnosi i na crkvene zborove. Od subote prestaje i rad dječjih igraonica i plesnih škola, dok se škole stranih jezika i teoretska nastava u autoškolama mogu održavati samo online. Što se tiče vjerskih događanja, preporučeno je praćenje mise na radiju i televiziji, dok u crkvama smije biti najviše 25 vjernika. Zaposlenici ne smiju dolaziti na posao s povišenom temperaturom, uvodi se klizno radno vrijeme i organizacija rada u skupinama.

“Sve ove mjere bit će na snazi najmanje do 21. 12. Ako se do tad broj novozaraženih spusti, možemo razmišljati o ukidanju dijela mjera. U suprotnom, one ostaju na snazi”, rekao je Plenković i dodao da je važno pojačat kapacitete testiranja.