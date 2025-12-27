[FOTO] Za izgradnju RCGO Piškornica odobreno 56 milijuna eura bespovratnih sredstava

U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu 17. prosinca 2025. održano je svečano uručenje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz Programa Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027. za izgradnju triju ključnih centara za gospodarenje otpadom u Republici Hrvatskoj – Piškornica, Lučino razdolje i Lećevica, kao i uručenje odluka o financiranju iz Poziva IRI S3.

Svečanom uručenju je uime Koprivničko-križevačke županije prisustvovao zamjenik župana Mario Rajn, a Ugovor za projekt Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Piškornica, vrijedan gotovo 56 milijuna eura (bespovratnih sredstava),preuzeo je direktor društva Piškornica d.o.o. Mladen Ružman. Ugovor su uručili predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković, ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković te direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen.

Događanju su prisustvovali i načelnik Općine Koprivnički Ivanec Zoran Vrabelj, župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar, župan Međimurske županije Matija Posavec, župan Varaždinske županije Anđelko Stričak te ostali uzvanici.

Projekt izgradnje Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Piškornica jedan je od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u području zaštite okoliša u sjevernoj Hrvatskoj te će njegovom realizacijom biti ostvaren važan doprinos ispunjenju nacionalnih i europskih ciljeva kružnog gospodarstva.

„Ovaj ugovor označava ključan korak prema realizaciji Centra Piškornica, koji će omogućiti modernizaciju sustava gospodarenja otpadom, povećanje stope oporabe te značajno smanjenje količine otpada koji završava na odlagalištima. Zahvaljujući bespovratnim sredstvima iz Programa Konkurentnost i kohezija, nastavljamo s provedbom projekta koji je strateški važan za održivi razvoj regije“, istaknuo je direktor Ružman te dodao Piškornica predstavlja snažan iskorak za sjever Hrvatske, ali i za cjelokupni nacionalni sustav gospodarenja otpadom.

Predsjednik Vlade RH Andrej Plenković kazao je kako se za dovršetak tri centra za gospodarenje otpadom dodjeljuje 186 milijuna eura, od kojih je 161 milijun eura bespovratnih sredstava te se želi uputiti poruka kako se Hrvatska u budućnosti vidi s kvalitetnim, suvremenim i dobro organiziranim sustavom gospodarenja otpadom.

Ministrica Vučković naglasila je kako je riječ o ugovorima koji se odnose na potporu izgradnje centara za gospodarenje otpadom koji su središnji dio cijelog sustava gospodarenja otpadom te kako smo na dobrom putu da ostvarimo ciljeve koji proizlaze iz aktualnog Plana gospodarenja otpadom 2023.-2028. godine.