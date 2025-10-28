Direktorica Velić: „Ovo je moj šećer na kraju, a prije odlaska iz KPC-a!“

Danas je u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture u Zagrebu održano svečano potpisivanje ugovora za dodjelu bespovratnih sredstava za sufinanciranje nabave vozila na alternativni pogon, i to za projekte sufinancirane u okviru poziva Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) „Nabava vozila na alternativni pogon za javni gradski i prigradski linijski promet“ za gradove Križevce, Krapinu, Ludbreg, Varaždin i Dubrovnik. Ukupna vrijednost svih pet projekata iznosi 20,17 milijuna eura, a ukupno će se nabaviti 29 električnih autobusa.

Ispred Križevačkog poduzetničkog centra, kao operatera javnog autobusnog prijevoza koji obavlja uslugu javnog gradskog prijevoza u Križevcima, direktorica Jelena Velić ugovor je potpisala s potpredsjednikom Vlade i ministrom mora, prometa i infrastrukture Olegom Butkovićem i ravnateljem Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) Draganom Jelićem.

– Drago mi je da hrvatski gradovi aktivno pripremaju projekte modernizacije i elektrifikacije javnog prijevoza, čime smanjujemo emisije štetnih plinova, poboljšavamo kvalitetu zraka te stvaramo tiši, učinkovitiji i ekološki prihvatljiviji prometni sustav, poručio je Butković, podsjetivši i na paralelne projekte u željezničkom prometu, odnosno nabavu novih vlakova za HŽ Putnički prijevoz, uključujući prvi baterijski te elektro-baterijski vlak na hrvatskim prugama.

Direktorica Velić nije krila zadovoljstvo osiguranim sredstvima i u objavi na društvenim mrežama iskazala je ponos jer je KPC taj koji je već uveo javni gradski prijevoz, nabavio autobuse te izgradio prateću infrastrukturu:

– Velika zasluga i zahvala za taj povijesni trenutak ide bivšem gradonačelniku Mariju Rajnu, današnjem dožupanu Koprivničko-križevačke županije, koji je predvodio cijeli projekt, i bivšem dogradonačelniku Danijelu Šašku, koji je uporan odradio najveći dio operativnog posla.

– Prošli tjedan smo potpisali prvi ugovor u Rijeci, a sada potpisujemo novih pet za gradove i jedan s Fondom za zaštitu okoliša, što potvrđuje cilj Vlade Republike Hrvatske i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture da se što veći dio javnog prijevoza prebaci na alternativna goriva – prije svega električnu energiju, izjavio je ravnatelj SAFU-a Dragan Jelić, pojasnivši kako se svakim kupljenim vozilom daje mali, ali važan doprinos zaštiti okoliša i klime.

– Hvala svima koji su svojim znanjem, trudom i zalaganjem doprinijeli uspostavi javnog gradskog prijevoza. I veliko hvala križevačkoj ekipi organizacije Ernst&Young, koji su uvelike pomogli svojim stručnim savjetima i podrškom. I naravno, hvala našoj vozačici, vozačima i upraviteljici prijevoza. Ovo je moj šećer na kraju, a prije odlaska iz KPC-a, poručila je Velić.

Potpisivanju ugovora prisustovali su državni tajnik Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek, gradonačelnik Grada Krapine Zoran Gregurović, gradonačelnik Grada Ludbrega Dubravko Bilić, zamjenik gradonačelnika Grada Varaždina i saborski zastupnik Miroslav Marković te Velibor Puzović, zamjenik gradonačelnika Grada Dubrovnika, dok gradonačelnik Grada Križevaca Tomislav Katanović nije nazočio svečanosti. Križevački gradonačelnik Katanović u eteru je lokalne radijske postaje prethodno komentirao ovaj projekt te najavio moguće uvođenje novih linija.

– To je projekt koji smo naslijedili od bivše vlasti i meni je drago da se taj ukupni investicijski udio Grada Križevaca umanjio sufinanciranjem. Projekt je koštao otprilike milijun i 700 tisuća eura, a s time se smanjio na nekih 750 tisuća eura sa strane Grada i gradskog proračuna za ta tri autobusa. Nadam se da ćemo imati što manje problema s njima, već sada smo imali nekih reklamacija i popravaka. Druga stvar, oni se dva puta dnevno moraju puniti na tim kratkim linijama tako da smo ograničeni sa širenjem linija na druge ulice. Pokušat ćemo s tim linijama pokriti bar ove rubne ulice u gradu kao što je Zagorska, Lepušićeva, Koprivnička, koliko to bude tehnički moguć, rekao je Katanović za Radio Križevce.

Navedimo i da je jučer istekao rok za prijave na javni natječaj za izbor i imenovanje nove direktorice KPC-a, s obzirom da je Grad kao osnivač trenutnu direktoricu odlučio dogovorno razriješiti s krajem listopada, uz ugovorom o radu predviđenu otpremninu. Iz krugova bliskih gradonačelniku Katanoviću sve se glasnije čuje ime Sanele Mikulčić Šantić, magistrice menadžmenta u poljoprivredi s diplomom Veleučilišta u Križevcima, kao nove direktorice KPC-a, no treba najprije vidjeti tko je sve podnio prijavu i tko će biti pozvan na testiranje i razgovor.

Za kraj spomenimo da ovo zasigurno nije prvo uvođenje javnog gradskog prijevoza na području Križevaca, ali je vjerojatno riječ o prvom javnom prijevozu koji je besplatan za građane, odnosno sigurno prvom javnom prijevozu na alternativni, tj. električni pogon. Iz biografije znamenitog Križevčanina, prvog hrvatskog pilota Dragutina Karla Novaka (Zagreb, 16. II. 1892. – Zagreb, 31. X. 1978.) može se iščitati sljedeće: „Osniva 1927. u Križevcima vlastito autoprijevozno poduzeće, autobus i taksi prijevoz putnika. Nakon 1945. ostaje bez autoparka i zapošljava se 1948. kao ravnatelj Gradskog autobusnog poduzeća u Križevcima.“