Križevačka sinagoga zasjala u ljubičastoj boji u znak podrške najmlađim herojima

Međunarodni dan svjesnosti o prijevremenom rođenju obilježava se na današnji datum, 17. studenog. Prvi je put obilježen 17. studenog 2011. godine kao suradnja zaklade March of Dimes (SAD), Europske zaklade za brigu o novorođenčadi (European Foundation for the Care of Newborn Infants – EFCNI), koja predstavlja roditelje 20 europskih zemalja, zaklade Little Big Souls International (Afrika) i Nacionalne zaklade za prijevremeno rođenu djecu (National Premmie Foundation – NPF, Australija).

U cijelom svijetu, 1 od 10 djece rodi se prije vremena. U Hrvatskoj, to je više od 2600 djece godišnje, odnosno 7 svakoga dana. Budući da se rađaju nezreli, ovoj djeci je, da bi preživjela, neophodna podrška specifičnih medicinskih uređaja i velika stručnost i posvećenost visokoobrazovanih medicinskih djelatnika. Uprkos tome, posljedice prijevremenog rođenja mogu biti vrlo ozbiljne i trajne, a prijevremeno rođenje je vodeći uzrok smrtnosti djece mlađe od 1 godine i drugi vodeći uzrok smrtnosti djece mlađe od 5 godina. Svake godine, zbog prijevremenog rođenja, u svijetu umire milijun djece.

U Hrvatskoj je u veljači 2010. godine, na inicijativu roditelja i zdravstvenih djelatnika u cilju pomoći, edukacije i razmjene iskustava roditelja prijevremeno rođene djece te dugoročnog unapređenja skrbi za bolesnu i prijevremeno rođenu djecu, osnovana udruga ˝Palčići˝. Osim potpore roditeljima i djeci, udruga je dosad organizirala i nekoliko humanitarnih projekata pomoću kojih je 30-tak hrvatskih bolnica opremila medicinskom opremom koja im je nedostajala za liječenje i skrb o prijevremeno rođenoj i bolesnoj novorođenčadi. U suradnji sa stručnjacima iz područja neonatologije, realizira projekte koji direktno doprinose poboljšanju liječenja i njege prijevremeno rođene djece, a uspostavljanjem suradnje sa svim relevantnim institucijama i medijima nastoji da javnost u što većoj mjeri informira o ovoj temi, a jedna od tih aktivnosti je osvjetljavanje poznatih građevina dekorativnom rasvjetom ljubičaste boje.

Upravo je zbog toga i križevačka sinagoga večeras zasjala obojana rasvjetom ljubičaste boje, kako bi se na simboličan način pružila podrška najmlađim herojima.