(FOTO/VIDEO) Luka Baričević oduševio Križevčane sjajnom svirkom

U sklopu 16. Culture Shock Festivala održan je koncert mladog križevačkog glazbenika Luke Baričevića. U opuštenoj atmosferi pozornice ljetnog kina, izveo je obrade nekih od svojih najdražih bendova i izvođača kao što su Darko Rundek, Letu Štuke, Azra, Đorđe Balašević i drugi.

Koncert je bio specifičan po tome što se održao u vrlo ranom terminu, između 14 i 16 sati, kako bi se smanjila mogućnost da kiša poremeti planove, a i s obzirom na to da dvorište nije osvijetljeno organizatori su bili primorani staviti raniji termin. No, čini se da to nije pretjerano utjecalo na lijepu posjetu naših sugrađana koji su tijekom cijelog trajanja svirke provirivali u dvorište iza zgrade Gradske knjižnice, kao da su ih zaintrigirale ugodne melodije koji usred poslijepodneva dopire do gradskog centra.

Zanimljivo, ovaj je koncert bio posljednji koji se zbio na pozornici ljetnog kina prije njene obnove. Naime, prošlog je tjedna potpisan Ugovor o subvenciji za projekt ”Od vinskih cesta do zajedničkog mađarsko-hrvatskog turističkog brenda – stvaranje prepoznatljivog imidža prekogranične vinske regije”, skraćenog naziva Prekogranične vinske ceste 2.

Financijski najveći dio projekta odnosi se na izgradnju infrastrukture, i to ljetne pozornice i gledališta na prostoru površine oko 1.270,00 m2 u dvorištu Gradske knjižnice u Križevcima, koji će se koristiti kao višenamjenski prostor za razna vinska događanja na otvorenom, kao što su Vincekovo, Martinje, prigodne izložbe vina, ali i druge turističke manifestacije. Uz pozornicu uredit će se i gledalište, koje će se u vrijeme kada se pozornica ne koristi moći koristiti kao parkiralište osobnih automobila za građane i posjetitelje.

Time je ovogodišnji Culture Shock Festival, nakon zadnje projekcije u povijesti kina Kalnik, u povijest ispratio i pozornicu ljetnog kina, barem u okruženju u kojem nam je poznata. I dok će se kino srušiti i izgraditi novi prostor namijenjen za stambeno – poslovne potrebe, barem će pozornica ljetnog kina osvanuti u novom, prijeko potrebnom osvježenom izdanju i sigurno je da će od sljedeće godine predstavljati sjajan prostor za razne manifestacije.