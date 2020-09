Večeras promatranje Mjeseca teleskopom iz središta Križevaca

Astronomi čitavoga svijeta tradicionalno svake godine proglašavaju Međunarodnu noć promatranja Mjeseca jedne ranojesenske subote koja je najbliža datumu kad je Mjesec u prvoj četvrti, to jest kad je vidljiv na nebu od druge polovice dana do ponoći. Određeno je da ove godine ta noć bude 26. rujna. Kako prognoza vremena za tu večer nije baš povoljna, Križevačka astronomska udruga Perzeidi odlučila je promatranje Mjeseca organizirati već dvije večeri prije, u četvrtak 24. rujna, jer je veća vjerojatnost da nebo bude bar djelomično vedro. Ukoliko vremenske prilike u subotu budu dobre, promatranje će se ponoviti i u subotu. Nadamo se da će bar jedna od tih večeri biti uspješna za promatranje.

Križevački će astronomi u četvrtak postaviti teleskop pored paviljona na Strossmayerovom trgu u 20 sati i ostati tamo bar do 22 sata, a po potrebi, to jest u slučaju većeg zanimanja građana koji će posjetiti promatranje, i dulje. Jednako tako promatranje će se možda ponoviti i u subotu ako to nebo “dopusti”.

Osim Mjeseca promatrat će se i tri planeta koja su trenutno u povoljnom položaju za promatranje: Jupiter sa satelitima, Saturn s prstenom i crveni planet Mars koji se može promatrati od oko 21 sat.

Ovo je poziv svim zainteresiranim građanima da se pridruže Perzeidima, a mogućnost nam se pruža u četvrtak i u subotu. Promatranje je besplatno. U slučaju lošeg vremena, to jest “nevidljivosti” Mjeseca i planeta, promatranje se, nažalost, otkazuje. Nadamo se da će bar jedna od ponuđenih večeri biti povoljna.