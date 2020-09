Sanela Mikulčić: „KLIK gleda samo u budućnost, a pravu revoluciju građana tek očekujem“

U Križevcima je početkom ožujka osnovana prva energetska zadruga građana u našem gradu. KLIK, odnosno Križevački laboratorij inovacija za klimu, svojim je osnivanjem tek za koji tjedan preduhitrio pandemiju koronavirusa. Svojim su djelovanjem u pola godine postali itekako poznati na križevačkom području, a što zapravo stoji iza ove zadruge, otkriva nam Sanela Mikulčić, upraviteljica KLIK-a.

„Uspjeli smo se okupit taman da riješimo papirologiju osnivanja prije lockdowna. Čini mi se sad hrabrim da nismo odustali kad nas je pandemija ulovila u trenutku registracije. No, KLIK je novo mjesto u gradu u kojem se gleda jedino u budućnost. Budućnost nije ono što nam se događa. Znamo da se budućnost kreira i stvara. Kako? Maštovitošću, kreativnošću, hrabrošću, odvažnošću. Postavljanjem pitanja i traženjem odgovora! Zamišljanjem kako izgleda savršeni grad u kakvom želimo živjeti, izbacivanjem guzica iz udobnih fotelja i toplih kreveta, pokretanjem akcija danas i sada i stvaranjem okoline u kakvoj želimo živjeti.“

Zadruga kao cilj ima sudjelovanje u razvoju Križevaca kao energetski neovisnog grada. Na koje načine to mislite postići?

„Grad je još 2012. pristupanjem Sporazumu gradonačelnika malim koracima krenuo na put energetske neovisnosti. Tu je bio i vrlo uspješan projekt energetskih savjetnika, a onda prije dvije godine i Križevački sunčani krovovi u suradnji sa Zelenom energetskom zadrugom. Cilj ZEZ-a je uspostaviti lokalne zajednice koje će imati vlasništvo nad lokalnim resursima i proizvoditi čistu lokalnu energiju pa je tako nastao i KLIK. Okupili smo ekipu jer znamo da gradska administracija ne može sve sama niti to treba očekivati od njih. Odlučili smo stvoriti sjecište gdje potrebe i znatiželja građana otkrivaju potencijal, on stvara akciju, a pomno planiranje akcija nas sprema da intelektualni i financijski kapital upoznaju KLIK. Kada se akcija, intelektualni i financijski kapital susretnu, tada građani kreiraju svoj životni prostor i uzimaju zasluženo mjesto pod Suncem, u energetski neovisnom, klimatski neutralnom gradu. Gdje se iskustvo življenja opisuje riječima prosperitet, obilje, razvoj, napredak, zadovoljstvo. Gdje je rast i razvoj na osobnoj razini glavni cilj zajednice i gdje je „must have“ želja i namjera ostaviti ovo mjesto bolje za život nego što je bilo prije nas.“

Koje ste projekte/poteze/mjere već poduzeli? Kakav je odaziv građana u dosadašnjim akcijama?

„Kako nas je zahvatila pandemija u samom startu, brzo smo se prilagodili online akcijama. U suradnji sa Gradom, Zelenom energetskom zadrugom i Savjetom mladih organizirali smo dva online hakatona u sklopu projekta „Gradovi budućnosti jugoistočne Europe“. Eksperimentirali smo kako da u 24 sata timovi zajednički postave viziju grada te dođu do rješenja i potrebnih akcija. Sudjelovalo je 50-ak ljudi kojima smo dali jedno novo iskustvo, znanja i način rada, povezali smo neke nove timove koji dalje rade na svojim idejama, a mi smo tu i dalje za podršku”, govori nam Mikulčić pa nabraja još neke od većih projekata koje proveli:

“Tijekom ljeta je odrađena priprema građana za poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za korištenje obnovljivih izvora energije, točnije malih sunčanih elektrana na obiteljskim kućama. Otvorili smo poziv za sve zainteresirane da nam se jave da im pomognemo u pripremi i izradi projekta te prijavi kako bi ostvarili sufinanciranje Fonda.

Sljedeća aktivnost koju smo već najavili čeka nas ovog petka. Grad Križevci je jedan od deset hrvatskih gradova koji će biti stanica prve nacionalne turneje Dobra energija dana 11.09. kojoj je cilj pružiti podršku gradovima i njihovim građanima u realizaciji projekata korištenja obnovljivih izvora energije. Turneju će organizirati i provesti Zelena energetska zadruga u suradnji s Gradom Križevci i KLIKom, a tom prilikom bit će potpisana i Deklaracija dobre energije kojom grad postaje pionir energetske tranzicije i borbe protiv klimatskih promjena.“

Gradonačelnik Mario Rajn bezbroj je puta tijekom svojeg mandata istaknuo kako želi da Križevci postanu najbolje mjesto za život, a vidimo da i on sam pridaje jako puno značaja energetskoj obnovi. Kakvu suradnju imate i očekujete s vodećim ljudima iz Grada?

„Grad Križevci i njegovo vodstvo je na vrijeme i svjesno prepoznalo priliku da lokalnu sredinu povede uz bok najnaprednijim gradovima poput Beča, Amsterdama, Madrida, Barcelone. Vrlo malo građana na svijetu sudjeluje ili ima priliku aktivno sudjelovati u transformaciji svojeg grada. Imamo odličnu suradnju s vodstvom Grada i podršku u provedbi aktivnosti, zajednički planiramo projekte i vjerujem da nismo izuzetak. To bi i trebao biti cilj – da građani budu proaktivni, a Grad da ih podržava u tome, zar ne?“

A što očekujete od građana? Točnije, što im nudite kao svojevrsnu motivaciju da bi se i oni uključili u ulaganje u privatne ili lokalne energetske objekte?

„Energetsko tržište Europe prolazi kroz temeljnu tranziciju s centraliziranog načina rada prema decentraliziranom tržištu koje se temelji u potpunosti na obnovljivim izvorima energije, s milijunima aktivnih energetskih građana, tzv. „prosumera“. Procjenjuje se da će do 2050. godine svaki drugi građanin EU proizvoditi svoju vlastitu energiju. Sunčane elektrane na našim krovovima i velike elektrane u koje će uložiti građani danas mogu nas dovesti u skorijoj budućnosti do lokalne opskrbe energijom gdje ćemo biti i proizvođač i potrošač, gdje će novac kružiti između nas i nećemo biti na udaru povećanja cijene kWh do kojeg će sigurno doći. Energija i novac će ostati u našim rukama.

Sve je na nama – građanima grada Križevaca koji će biti nositelji promjene. A mjesto gdje se svi trebaju sresti je KLIK, zadruga svih građana, sa svrhom i vizijom te podrškom Grada da zajedno kreiramo najbolje mjesto za sve nas.“

Koliko je na svijest građana o klimatskim promjenama i ulaganju u energetski neovisan grad utjecala crowdfunding kampanja “Križevački sunčani krovovi” na krovu Gradske knjižnice “Franjo Marković”?

„Projektom “Križevački sunčani krovovi” Križevci i vodstvo Grada dobili su veliku prepoznatljivost u javnosti, domaćoj, ali još i više inozemnoj. ZEZ je doveo već nekoliko grupa u Križevce kako bi im predstavili model, nekoliko stručnih radova je napravljeno na tu temu, o tome pričamo na konferencijama, dovodimo nove projekte i radimo prijave novih, stvorili smo mreže i partnerstva koja ćemo sigurno s vremenom kapitalizirati. Onaj pravi zamah, „revoluciju“ građana u Križevcima tek očekujem. Europska unija je pandemiju odlučila pobijediti ulaganjem u OIE, stvaranjem novih zelenih poslova, europski Zeleni plan nam daje ogromne mogućnosti i mislim da će iduća godina biti naša. Radimo na tome da ju dočekamo spremni.“

Koliko su zadruge ovakvog tipa prepoznate, da ne kažemo popularne u ostatku Europe/regije?

„REScoop.eu kao federacija europskih energetskih zadruga ima 1.250 članica. Prve zadruge su započele sa željom lokalnog stanovništva da osiguraju energetsku neovisnost i da preuzmu kontrolu nad lokalnim resursima. Primjer su vjetroelektrane u Danskoj, kada je skočila cijena nafte i plina, a uvelike su ovisili o uvozu energije. To je potaknulo građane da se organiziraju i počnu razvijati i ulagati u energetske projekte. Kada su krenuli modeli poticaja za OIE, zadruge su spojile želju za decentralizacijom s prilikom da profitiraju. Osim proizvodnjom, odnosno ulaganjem u elektrane, bave se i opskrbom. Radi se o zapravo vrlo ozbiljnim poslovnim subjektima koji u vlasništvu imaju od 2 do 20 MW elektrana i do čak tisuće članova/ korisnika energije. Pitanje je žele li Križevčani tako?“