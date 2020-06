U nedjelju“Nagrada Križevaca 2020.”, velik interes natjecatelja

U srijedu, 19. lipnja održana je sjednica Organizacijskog odbora Moto utrke „Nagrada Križevaca 2020.“ na kojoj se pozdravnim riječima obratio gradonačelnik Mario Rajn i iskazao zadovoljstvo što se nastavlja tradicija organizacije ove utrke.

Ovom prilikom, tajnik AMK i MK Križevaca Stjepan Peršin, zahvalio je svima na pomoći u organizaciji koja će, kako se svi nadaju, doprinijeti tome da ovogodišnja utrka bude primjer ostalim organizatorima. Nacionalni stožer civilne zaštite donio je preporuke koje će organizatori ispoštovati kako bi se zaštitilo zdravlje kako gledatelja tako i natjecatelja.

S obzirom na to da je ovo prva utrka ove godine, interes je velik pa je do sada prijavljeno stotinjak natjecatelja, a prijave su otvorene do petka. Pokrovitelji ovogodišnje utrke su: Hrvatski Sabor, Koprivničko-križevačka županija i Grad Križevci.

U nedjelju 23. lipnja u 14 sati, počinje svečanost otvaranja, a zatim i utrke po klasama, a ove godine možete gledati brzince (125 SP, 300 SST, 600 SST, 1000 CCM, Big Boys – veterani), skutere (50, Open, No limit) i oldtimere (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X). Proglašenje i završetak utrke očekuje se u 19 sati. Ulaznica je 30 kuna, a kao i svake godine dio prihoda ići će u humanitarne svrhe.