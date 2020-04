Gradski muzej 4. svibnja ponovno otvara svoja vrata

Nakon što je Vlada Republike Hrvatska donijela odluku o popuštanju mjera kojima se sprječava širenje virusa COVID-19, svakodnevni život se laganim koracima vraća u normalu. Naravno, proći će još dosta vremena prije nego se vrati stanje kakvo smo imali do sredine ožujka, no od sljedećeg će ponedjeljka brojne ustanove i djelatnosti ponovno započeti sa radom.

Iz Gradskog muzeja Križevci obavijestili su javnost kako će i oni 4. svibnja ponovno otvoriti svoja vrata za posjetitelje.

“Zaključkom Vlade Republike Hrvatske o mjerama za pokretanje gospodarskih i drugih djelatnosti i aktivnosti u uvjetima proglašene epidemije bolesti COVID-19, usvojenog na sjednici održanoj 23. travnja 2020., predviđeno je ponovno otvaranje muzeja i galerija za javnost. Gradski muzej Križevci ponovno će otvoriti vrata 04. svibnja 2020. za individualne posjete uz pridržavanje propisanih higijenskih mjera, kao i mjera socijalnog distanciranja (održavanje propisanog razmaka od 2 m)”, napominju iz križevačkog muzeja.

Muzej će biti otvoren za posjetitelje od ponedjeljka do petka u vremenu od 10 do 13 sati, a subotom od 10 do 12 sati.

Do 04. svibnja 2020. djelatnici muzeja dostupni su na brojevima telefona 048/682-958 te na e-

mail adresama djelatnika:

tea.hatadi@gradski-muzej-krizevci.hr

muzej.krizevci@email.htnet.hr

kustos-povjesničar@gradski-muzej-krizevci.hr