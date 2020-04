Capak najavio popuštanje mjera, prvo će se razmatrati vraćanje javnog prijevoza

Pandemija koronavirusa u potpunosti je paralizirala Križevce i Hrvatsku, jednako kao i gotovo pa cijeli svijet. Protiv opasnog virusa još uvijek se borimo bez odgovarajućeg cjepiva, stoga je na snazi niz mjera kako bi se broj zaraženih što uspješnije držao u okvirima koji odgovaraju kapacitetima zdravstvenog sustava.

Prema jučerašnjih podacima koje je iznio Vili Beroš, Hrvatska broji 1650 zaraženih, a preminulo je 25 osoba. Brojke su to koje su zadovoljavajuće, ako uzmemo u obzir ostatak Europe, pa i zemlje u okruženju, no opreza ne smije manjkati i građani se i dalje mole da se pridržavaju propisanih mjera. A one bi se uskoro mogle ublažiti, najavio je Krunoslav Capak, šef Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i članom Nacionalnog stožera civilne zaštite.

On je u razgovoru za Index potvrdio kako će i u Hrvatskoj u sljedećem razdoblju razmatrati relaksiranje nekih mjera.

“Jedna od tih stvari je javni prijevoz. Kada se vrati javni prijevoz propisat će se mjere socijalnog distanciranja. No prije relaksiranja mjera, poput normaliziranja javnog prijevoza, mislimo da se epidemiološka situacija mora ustabiliti da nam se, ne daj bože, ne dogodi ovakav skok u broju novozaraženih kakav se danas dogodio u Srbiji”, rekao je Capak uz dodatak da će biti strogo propisani uvjeti pod kojima će se javni prijevoz razmatrati.

Osim toga, komentirao je i radno vrijeme trgovina koje od danas ponovno rade od 8-17.

“Ostajemo kod vraćanja radnog vremena na ono skraćeno radno vrijeme od 8 do 17 sati. Kad smo to dogovarali, željeli smo postići da bude jedna smjena, da se ljudi koji rade u trgovinama rotiraju i da se smanji broj ljudi koji idu na posao. Mislim da je jako to bitno i da je to uspješna mjera”.

Kazao je kako se o produljenju radnog vremena trgovina kako bi, kao i pred Uskrs, radile od 7 do 20 sati, zasad ne razmišlja.