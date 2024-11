[FOTO] Butković: Plan je zajedno pustiti u promet prugu od Dugog Sela do Križevaca s ovom do mađarske granice

Do kraja 2025. trebali bi završiti radovi na pruzi od Križevaca do mađarske granice, ali i na onoj od Dugog Sela do Križevaca čija izgradnja traje već više od osam godina, najavio je to potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković danas u Carevdaru. Obišao je gradilište na kojem je turska tvrtka Cengiz Insaat u manje od četiri godine završila tri četvrtine ugovorenog posla – obnovili su i izgradili četrdesetak objekata – kolodvore, stajališta, nadvožnjake, podvožnjake, tunele, željezničko-cestovne prijelaze i HŽ Infrastruktura će u srijedu u promet pustiti novih 15 kilometara kolosijeka. Dionica je ukupno duga 42,6 kilometara, a do sada je u promet pušteno 20 kilometara novoizgrađenoga kolosijeka.

Pruga se nalazi na hrvatskome dijelu Mediteranskoga koridora, odnosno koridora RH2 koji povezuje luku Rijeka, preko Zagreba s Mađarskom, no dionica od Dugog Sela do Križevaca, koju grade domaći izvođači, debelo kasni.

“Bez tog dijela nema spoja na Zagreb. To je nešto što nas dugo muči, što dugo radimo. Bilo je jako puno problema s hrvatskim konzorcijem, radove je sad preuzeo Dalekovod i sve te nedaće privodimo kraju. Plan je da se i taj projekt završi zajedno s ovim kako bi cijeli taj dio Mediteranskog koridora pruge bio konačno pušten u promet“, rekao je Butković.

Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici

Križevci – Koprivnica – državna granica trenutačno je najveći željeznički projekt u Hrvatskoj, vrijedan je oko 350 milijuna eura, a sufinanciran je sredstvima EU-a (Instrument za povezivanje Europe – CEF).