KTC uveo dostavu: Kupujte iz udobnosti svojeg doma

Trgovački centar KTC uveo je novu pogodnost za svoje kupce – dostavu namirnica!

Kupujte iz udobnosti svoga doma, a KTC-ovi djelatnici naručeno će dostaviti u roku od jednog radnog dana za narudžbe do 5km ili u roku od 2 radna dana za narudžbe od 5 do 20km nakon vaše narudžbe. Iz tvrtke napominju da će u ovim posebnim okolnostima posebno voditi računa o preporukama Stožera civilne zaštite, kako bi sve zajedno zaštitili u borbi protiv korona virusa.

Narudžbe možete predati putem e-maila ili telefona.

U Katalogu odaberite proizvode, a prilikom narudžbe koristite redne brojeve ili šifre proizvoda iz kataloga. Kod naručivanja potrebno je da ostavite vaše ime i prezime, adresu, te kontakt telefon i broj kartice Kluba vjernosti ako ste član, kako bi vam dodijelili bodove.

Naknadno dodavanje bodova nije moguće, kao ni korištenje sakupljenih bodova. Plaćanje ćete izvršiti kod preuzimanja narudžbe gotovinom.

Područje dostave je na maksimalnoj udaljenosti do 20 km od KTC supermarketa u kojem je preuzeta narudžba.

Minimalni iznos narudžbe je 200,00 kn za dostavu do 5km, a iznos narudžbe za dostavu od 5 do 20km iznosi 500,00 kn (cijena dostave je 30,00kn).

Narudžbe se preuzimaju od ponedjeljka do subote od 8 do 17 sati. Dostava je besplatna za narudžbe do 5km.

Dostava je dostupna u supermarketima: Bjelovar, Čakovec, Ivanec, Karlovac, Koprivnica, Krapina, Križevci, Kutina, Pakrac, Pitomača, Požega, Sisak, Slatina, Varaždin, Virovitica, Vrbovec, Zabok.

KTC-ov web katalog dnevno se ažurira, no uslijed promjena cijena na tržištu može se dogoditi da neke cijene neće biti odmah korigirane. Sve fotografije proizvoda su simbolične, te ne moraju odgovarati stvarnom proizvodu. Greške u ažuriranju Kataloga su moguće i ne obvezuju KTC na prodaju robe po objavljenim cijenama.