Novi naslovi u Gradskoj knjižnici Franjo Marković

STRUČNO-ZNANSTVENI ODJEL

FIU ODISEJA: POD JEDRIMA OKO SVIJETA / Ivica Ivo Orlić. – Rijeka: Naklada Uliks, 2019.

Knjiga za sve one koje privlači jedrenje, taj opojni miris avanture, kontrasta i izazova koje samo more može podastrijeti, koji u svojim nosnicama žele osjetiti miris mora, tirkiznoplavih laguna, franđipana, palmina ulja, a na licu toplinu sunca koje zalazi u beskrajnom plavetnilu južnih mora. Ali, postoji i ona ćudljiva, nepredvidiva strana oceana. Onaj tko dođe do obećanog raja zemaljskog, mora jedrilicom proći kroz Scilu i Haribdu, mora upoznati i tamnu stranu medalje, razornu snagu Mora. Kao što ćete vidjeti iz knjige, izazova je bilo mnogo, ali zbog onih ugodnih i lijepih trenutaka jedrenja vrijedilo ih je svladati. Stoga vjerujem da ćete na stranicama ove knjige pronaći draži jedrenja i tog opijata kojeg zovemo Morem, osjetiti baršunastu mekoću bijelog pijeska tropskih laguna kao i bijes oceanskih oluja.

BELETRISTIKA

RAKIJA: PROZE IZ BANATA / Matěj Hořava; s češkog preveo Matija Ivačić. – Koprivnica: Umjetnička organizacija Artikulacije, 2019.

Kraći roman Rakija Matěja Hořave u češkoj je književnosti dočekan kao istinsko osvježenje baš zbog svog zaokreta „unutra“: u čovjeka, u njegovu intimu i njegovo sjećanje, u potresno iskrenje između prošlosti i sadašnjosti. Radnjom smještena u rumunjski Banat, u idilično-surove predjele koje nastanjuje češka manjina, gdje su satovi stali, ali vrijeme još uvijek nekim čudom teče, Rakija osvaja krhkošću u kojoj opojni vitalizam i neumoljivost smrti ispisuju jednu te istu, dojmljivu životnu priču – priču mladog seoskog učitelja koji je Banat odabrao ne bi li preispitao samog sebe, a možda o sebi i štogod doznao, ma koliko bolno to po njega u konačnici bilo.

Kao što to obično bude s rakijom, i Rakija Matěja Hořave zacjeljuje i žari istovremeno. Ona nas odvodi u ponore uspomena, u proljetne pašnjake neostvarenih ljubavi, u vrtače osobnih poskliznuća, u dunavske struje životnih pobjeda i podbačaja… Hořava evocira život prisjećanjem i čini to vrlo suvereno, ritmom koji nas zarobljava u sebe i kojemu se rado predajemo, riječima koje se pomno biraju, lirizmom koji ranjava. Stilski filigranski izbrušena, Rakija omamljuje, ali i izoštrava naša osjetila, navodeći nas da se okrenemo onom iskonskom u nama: tremoru srca, titrajima duše.

DJEČJI ODJEL

DING DONG PRIČE / Jana Bauer; ilustrirala Bojana Dimitrovski; – Zagreb: Ibis grafika, 2019.

Ding dong priče zanimljive su po svome sadržaju i strukturi. U pričama je dijete istovremeno slušatelj i pripovjedač. Osobitost ove knjige u tome je da iste priče autorica priča u dvije verzije. U jednoj verziji priču priča djevojčica, u drugoj dječak. Priče počinju isto, ali u nastavku se vidi kako dječaci, a kako djevojčice doživljavaju iste priče. Tim je Jana Bauer pokazala kako je majstor za psihološko oblikovanje likova. Knjiga se sastoji od dvanaest poglavlja kroz koja prolaze likovi iz priča i bajki: vještica, pirat, vitez, kraljevna, ninja, vodeni čovjek i izvanzemaljac.

KNJIGE ZA MLADE

FILOZOFIJA MA ŠTO PAK JE TO?: 13 PRIČA O ANTIČKIM FILOZOFIMA / autori Bruno Ćurko i Matija Mato Škerbić ilustracije Mirko Ćalušić. – Zadar: Udruga za poticanje obrazovanja, kritičkog mišljenja i filozofije u praksi “Mala filozofija”, 2019.

„Ova knjiga je sasvim posebna slikovnica koja vas odvodi u jednu sasvim posebnu avanturu. Avanturu mišljenja!“ – s tim riječima autora započinje prva hrvatska filozofska slikovnica ‘Filozofija – ma što pak je to? 13 priča o antičkim filozofima’.

Autori slikovnice su Bruno Ćurko, profesor na Filozofskom fakultetu u Splitu i Matija Mato Škerbić, prvi doktorand filozofije sporta u Hrvatskoj, zaposlen na Odsjeku za filozofiju Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagreb.

Za ilustracije je zaslužan mladi umjetnik i ilustrator Mirko Ćalušić iz Splita.

Kako navode autori u uvodu, ovo je knjiga koja će potaknuti djecu i mlade da promisle o različitim temama koje su važne za svakodnevni život.

U slikovnici se nalaze priče o najznačajnijim antičkim filozofima – Talesu, Zenonu, Protagori, Sokratu, Diogenu, Platonu i ostalima – ispričanima na svima razumljiv način s posebnim dodatkom o činjenicama koje dolaze uz određenu priču.

S ovom slikovnicom djeci, ali i njihovim roditeljima prvi put u Hrvatskoj preko filozofije pruža se uvid u jedan sasvim novi svijet u kojima je postavljanje pitanja čak i važnije od davanja odgovora. Naravno, uvijek ih je moguće tražiti, jer na kraju, to je u prirodi ljudskog duha.