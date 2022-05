Važna obavijest – danas od 13 do 15 sati zabrana prometa kroz centar grada

Iz Grada Križevaca stigla nam je obavijest o privremenoj zabrani prometa u središnjem dijelu grada.

“Obavještavamo građane grada Križevaca da će danas, 25. svibnja 2022. godine povodom Dana maturanata biti privremeno zabranjen promet za sva vozila na sljedećim dionicama – Trg J.J. Strossmayera, Trg A. Nemčića, dio Ulice Ivana Zakmardija Dijankovečkog od istočnog kolnika Trga A. Nemčića do križanja s Ulicom M. Baltića te dio Ulice bana J. Jelačića od sjevernog kolnika Trga J. J. Strossmayera do križanja s Ulicom Lj. Gaja u vremenu od 13,00 do 15,00 sati.

Ovim putem molimo građane za razumijevanje”, stoji u priopćenju.