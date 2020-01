Gradonačelnik održao prijem za svećenike i časne sestre

Gradonačelnik Mario Rajn održao je danas tradicionalni prijem za svećenike i časne sestre s područja Križevaca kako bi im zahvalio na suradnji u prošloj godini te kako bi razgovarali o planovima i aktivnostima za ovu godinu.

Gradonačelnik je zahvalio na suradnji u zajedničkim projektima, kako onima koji se odnose na građevinske zahvate i sanacijama sakralnih objekata, tako i na onim društvenim, istaknuvši da je Bjelovarsko-križevačka biskupija u godini jubileja te se očekuje niz aktivnosti. Okupljenima se obratio, prvi puta u toj ulozi, apostolski administrator Križevačke eparhije mons. Milan Stipić podsjetivši, između ostaloga, kako Križevačka eparhija također uskoro slavi i to 250 godina.

Vladika križevački u miru monsinjor Nikola Kekić zahvalio se gradonačelniku na pozivu, rekavši kako se obično zaboravlja ljude kada se oni umirove, no da je ovo lijepi primjer, tim više što on odlaskom u mirovinu nije prestao raditi, već se posvetio sređivanju bogate arhivske građe grkokatolika. Vladika je spomenuo i brojne aktivnosti oko uređenja katedrale Presvete Trojice i biskupske rezidencije, istaknuvši kako ga raduje da se to nastavlja i nakon njegovog odlaska.

Župan Darko Koren istaknuo je također svoje zadovoljstvo pozivom na ovaj prijem, rekavši da se ove godine se obilježava 25 godina od kanoniziranja sv. Marka te da će Županija tim povodom darovati Košicama prigodnu pisanicu Ljubavi i mira. Prečasni Stjepan Soviček zahvalio je gradonačelniku na suradnji zahvaljujući kojoj su realizirani mnogi programi, rekavši da svi prisutni imaju zajedničku zadaću, biti na usluzi i pomoći ljudima te da svi zajedno trebaju ići naprijed. Ujedno je blagoslovio prostor Gradske uprave i sve koji ovdje rade i dolaze.

Na prijemu su bili prisutni zamjenik gradonačelnika Mario Martinčević, predsjednik Gradskog vijeća Marko Katanović kao i pročelnici; Sandra Vuketić, Ivan Biškup, Sandro Novosel i Krešimir Brunović.