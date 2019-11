U rujnu 14% nezaposlenih manje nego prije godinu dana – najveći pad nezaposlenosti u Križevcima i Pregradi

Krajem rujna bilo je registrirano 112.376 nezaposlenih osoba, što je 13,9 posto manje od prošlogodišnjeg rujna. Najveći pad nezaposlenih osoba u rujnu, u odnosu na prošlogodišnji rujan imala je Pregrada, dok je u odnosu na rujan 2016. taj pad bio najveći u Križevcima. Među prvih deset gradova po padu nezaposlenosti, sve su mali i srednji gradovi. Osim odlaska radne snage izvan zemlje, gradonačelnici potvrđuju da u njihovim gradovima pad nezaposlenosti prati i rast zaposlenosti.

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, krajem rujna stopa registrirane nezaposlenosti pala je sa 6,8 posto koliko je bila u kolovozu, na 6,7 posto. Krajem rujna bilo je registrirano 112.376 nezaposlenih osoba, što je 1,9 posto manje nego u kolovozu i 13,9 posto manje od prošlogodišnjeg rujna. DZS preuzima podatke od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a na temelju njih napravili smo analizu nezaposlenosti po gradovima. Najveći pad nezaposlenih osoba u rujnu, u odnosu na prošlogodišnji rujan imala je Pregrada, dok je u odnosu na rujan 2016. taj pad bio najveći u Križevcima. Među prvih deset sve su mali i srednji gradovi.

Trend pada nezaposlenosti prisutan je već nekoliko godina, ali nije u jednakoj mjeri praćen rastom zaposlenosti. Osim što se brišu iz evidencije jer su našli posao u zemlji, velik broj nezaposlenih briše se i zato jer su otišli raditi u druge zemlje, pa stoga emigracija i demografske promjene u stvari ponajprije utječu na stope nezaposlenosti.

U vodećim gradovima po padu nezaposlenosti otkrili smo od njihovih gradonačelnika koliko je pad nezaposlenosti praćen rastom zaposlenosti.

Gledaju li se podaci o nezaposlenosti, završno s rujnom ove godine u odnosu na rujan 2016. godine, najveći pad nezaposlenosti su imali Križevci – 69,22 posto, gdje ističu kako se u gospodarstvo, pa tako i otvaranje novih radnih mjesta puno ulaže, te je stoga pad nezaposlenih osoba velikim dijelom i rezultat zapošljavanja.

Križevci: Uz pad nezaposlenosti, kontinuirano raste i zaposlenost

– U 2019. godini Grad Križevci osigurao je 1.255.000 za poticanje poduzetništva, od čega 350.000 kuna za subvencioniranje kamata po kreditnoj liniji Križevački poduzetnik, 300.000 kuna za potpore poduzetništvu i obrtništvu. Od ostalih aktivnosti izdvajamo 215.000 kuna za subvencioniranje rada Križevačkog poduzetničkog centra kao potporne institucije poduzetnicima, 100.000 kuna za Obrtnički i gospodarski sajam, 130.000 kuna za promociju mogućnosti ulaganja u Križevcima, 110.000 kuna za organizaciju sajmova, te 50.000 kuna za potpore socijalnom poduzetništvu – kaže gradonačelnik Križevaca Mario Rajn te dodaje:

– Posebna se pažnja ove godine pridaje organizaciji besplatnih edukacija za IT zanimanja čime se pokušava podići kompetentnost djelatnika u IT sektoru i privući nove IT tvrtke u Križevce, te nabava suvremenog CNC stroja koji bi služio za potrebe poduzetnika i kao edukativno sredstvo za prekvalifikaciju stanovnika i rad na najsuvremenijim alatima. Uz mjere kojima Grad nastoji olakšati ulazak u poduzetničke vode i lakši opstanak gospodarstvenika na tržištu, tu su i mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Ove godine s područja Križevaca (Ispostava Križevci) potporu za samozapošljavanje je koristilo 20-ak osoba. Križevci kao jedinica lokalne samouprave ima trenutno 166 nezaposlenih na oko 21 tisuću stanovnika, odnosno porast od 121 zaposlenog u usporedbi s istim razdobljem prošle godine, a što je možda još važnije da je riječ o kontinuiranom porastu broja zaposlenih već duže vrijeme. Iako znamo da je porast zaposlenosti prvenstveno zasluga samih poduzetnika, naša je zadaća kao jedince lokalne samouprave da dio onoga što oni uplaćuju u proračun, vratimo njima i njihovim zaposlenicima – rekao je Rajn.

